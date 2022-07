Nintendo Switch Online vous permet désormais d’envoyer des demandes d’amis, l’application nécessite iOS 14

Nintendo a publié mardi une mise à jour de son application Nintendo Switch Online, qui permet aux propriétaires de Nintendo Switch d’accéder à des services spécifiques au jeu, de trouver des amis en ligne et d’utiliser le chat vocal pendant les matchs en ligne via un smartphone ou une tablette. Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent enfin envoyer des demandes d’amis directement depuis l’application.

Comme détaillé dans les notes de publication de la version 2.2.0 de Nintendo Switch Online, l’application a désormais la possibilité d’envoyer des demandes d’amis à l’aide du code ami de Nintendo. De plus, Nintendo indique que les utilisateurs peuvent désormais copier leur code ami sous forme d’URL ou l’enregistrer sous forme de code QR à partager avec d’autres, ce qui facilite l’envoi de demandes d’amis.

Cependant, du moins pour le moment, vous ne pouvez accepter une demande d’ami que depuis une console Nintendo Switch. Cela indique que vous ne pouvez pas accepter une invitation d’ami depuis un smartphone ou une tablette, même si l’application Nintendo Switch Online est installée.

Comme l’a noté Le bordle nouveau système de code de la Nintendo Switch pour les matchs multijoueurs est considéré comme un « pas en arrière » par rapport au système d’identification Nintendo Network utilisé par la Wii U. Maintenant, il semble que Nintendo ait essayé de résoudre ce problème avec de nouvelles façons de permettre aux utilisateurs de trouver et d’ajouter leur copains.

Nintendo Switch Online nécessite désormais iOS 14

Le mois dernier, Nintendo avait confirmé via un tweet sur son compte japonais qu’une mise à jour de l’application Nintendo Switch Online supprimerait la prise en charge de certains anciens modèles d’iPhone et d’iPad. Maintenant le jour est venu.

La mise à jour d’aujourd’hui de l’application iOS nécessite désormais un appareil exécutant iOS 14, tandis que la version précédente était compatible avec iOS 12 et versions ultérieures. En d’autres termes, l’application ne fonctionne plus avec l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPad Air de 1ère génération, l’iPad mini 3 et l’iPod touch de 6ème génération.

Si, pour une raison quelconque, vous disposez d’un appareil plus récent sur lequel iOS 12 est toujours installé, vous pouvez simplement le mettre à jour vers la dernière version d’iOS afin de continuer à utiliser l’application. Vous pouvez vérifier la version iOS de votre iPhone et iPad en allant dans Paramètres > Général > À propos.

L’application Nintendo Switch Online est disponible gratuitement sur l’App Store iOS.

