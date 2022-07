Dell met fin à la synchronisation de courte durée de l’iPhone et à la fonction de mise en miroir d’écran sous Windows

Dell met fin à son programme Mobile Connect, qui permet aux utilisateurs de synchroniser les appels, les SMs et les notifications de leur iPhone avec leur ordinateur. Bien qu’il fonctionne à la fois avec iPhone et Android, certaines de ces fonctionnalités viennent tout juste d’arriver sur iPhone.

Selon Le bord, Dell arrêtera les téléchargements le 30 novembre pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Japon. Dell Mobile Connect ne sera plus disponible pour les utilisateurs à partir du 31 janvier 2023. Les utilisateurs de tous les autres pays connaîtront la fermeture plus tôt car les téléchargements s’arrêteront le 31 juillet et l’application sera interrompue le 30 novembre.

À partir de la page d’assistance de Dell :

Dell recommande de désinstaller Dell Mobile Connect ou Alienware Mobile Connect de votre ordinateur Dell et de vos appareils mobiles avant la date d’arrêt régionale. Cela libère de l’espace de stockage et garantit une expérience optimale de l’appareil.

Comment désinstaller Mobile Connect de votre Dell :

Allez dans Démarrer, Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités

Sélectionnez Dell Mobile Connect, puis appuyez sur Désinstaller

La prise de vue de Netcost-security.fr sur la fin de la synchronisation de l’iPhone de Dell

Dell n’a pas expliqué pourquoi il a interrompu son service de synchronisation iPhone et Android. C’est malheureux pour les utilisateurs qui comptent sur ce service pour rendre leur flux de travail plus efficace pour le travail, l’école, la maison, etc. Cependant, il existe d’autres options pour ceux qui manqueront Mobile Connect. Le bord mentionne un autre programme, Screenovate, qui permet aux consommateurs de synchroniser leur PC avec un Android, un iPhone et une smartwatch. Bien que la capacité ne soit pas encore disponible, elle sera déployée sur les appareils Intel Evo plus tard en 2022.

