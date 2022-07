Les applications Google sur les tablettes Android reçoivent des améliorations multitâches

Dans le contexte : la baisse des fonctionnalités spéciales de Google sous la forme d’Android 12L suggérait fortement que l’entreprise était prête à donner une autre chance aux tablettes Android. Fidèle à son engagement d’optimiser les applications propriétaires sur le plus grand design (form factor), Google a maintenant révélé les améliorations multitâches à venir pour les applications Workspace.

La combinaison de l’immobilier grand écran et des applications de productivité indique qu’un manque de fonctionnalités multitâches entraînera un gaspillage de potentiel. C’est pourquoi Google se concentre sur l’amélioration de cette expérience sur les tablettes et les pliables Android en ajoutant le prise en charge du glisser-déposer à ses applications Workspace.

Le billet de blog de Google note que du contenu tel que du texte et des images peut désormais être glissé et déposé depuis des applications telles que Chrome ou Sheets vers un document ou une feuille de calcul existant. Les utilisateurs peuvent également télécharger des fichiers dans l’application Drive par glisser-déposer, ainsi qu’ajouter des liens vers des fichiers Drive lorsqu’ils les font glisser vers Keep, l’application de socket de notes de Google. Ce dernier, quant à lui, permet désormais aux utilisateurs de faire glisser des images à partir de notes et de les insérer/télécharger dans une autre application.

De plus, les mises à jour de Google Drive incluent une nouvelle disposition de fenêtre côte à côte, qui ouvre deux fenêtres Drive pour un meilleur multitâche. Cette fonctionnalité est accessible en appuyant sur le menu à trois points à côté d’un fichier et en sélectionnant l’option « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ».

Bien que nous puissions tenir ces fonctionnalités pour acquises sur les ordinateurs de bureau, Google ajoute ces fonctionnalités multitâches apparemment basiques à ses applications de productivité pour les appareils Android à grand écran suggère fortement que la société souhaite que les tablettes Android soient à nouveau prises au sérieux.

Enfin, Google a révélé que ses applications Workspace bénéficient également d’une prise en charge des raccourcis clavier pour des actions telles que couper, copier, coller, annuler et rétablir. Pour les utilisateurs de tablettes disposant d’un clavier, cette fonctionnalité devrait permettre de gagner du temps et de faciliter la navigation dans les applications de Google. Ces mises à jour arriveront pour les utilisateurs de Google Workspace et des comptes personnels au cours des prochaines semaines.