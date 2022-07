Apple pourrait bientôt avoir un autre fournisseur d’écrans LCD pour les prochains Mac et iPad

Apple cherche toujours à diversifier ses fournisseurs ; cela permet d’améliorer les technologies existantes et de les rendre moins chères. Cette fois, la filiale de TCL, CSOT, veut entrer dans la chaîne d’approvisionnement LCD d’Apple pour les prochains Mac et iPad.

Selon un rapport de L’élec, le président de TCL, Li Dongsheng, devrait visiter Apple Park très prochainement. Il veut remporter les commandes de fourniture de dalles LCD réalisées par CSOT pour les iPads et MacBooks.

La publication indique que CSOT est un « concurrent féroce » de BOE sur le marché mondial des écrans LCD, mais la société est en avance sur CSOT dans les panneaux LCD pour ordinateurs portables, tablettes et moniteurs ainsi qu’avec la technologie OLED pour smartphones.

BOE, comme vous le savez probablement, est depuis des années un troisième fournisseur d’écrans pour les anciens iPhones LCD d’Apple, mais n’a commencé à fabriquer des panneaux OLED pour Apple qu’à partir de l’iPhone 12. Il était sur la bonne voie pour prendre des commandes d’iPhones 30-40M ce an. Il sera également responsable d’environ cinq millions d’unités de panneaux OLED pour iPhone 14.

Non seulement cela, mais BOE fournit également des panneaux LCD à Apple pour MacBook et iPad. Le cabinet d’analystes Omdia affirme que la société chinoise sera le plus grand fournisseur de panneaux LCD pour iPad cette année.

Voici quoi d’autre L’élec rapports:

CSOT a également formé une équipe au cours du premier semestre pour examiner la construction d’une ligne de production OLED destinée aux iPhones. Outre BOE, le plan d’expansion de CSOT menacera également le fabricant d’écrans sud-coréen LG Display, qui fournit à Apple des panneaux LCD pour les appareils haut de gamme. LG Display devrait fournir 14,8 millions d’écrans LCD à Apple pour les MacBooks cette année, selon Omdia, portant sa part dans cette chaîne d’approvisionnement spécifique à 55 %. Avoir un autre concurrent dans la chaîne d’approvisionnement comme CSOT pourrait ajouter de la pression sur LG Display pour réduire les prix unitaires.

Si les choses s’avèrent bonnes pour TCL, CSOT pourrait commencer à produire des panneaux LCD en 2023 ou 2024 pour les nouveaux MacBook et iPad.

