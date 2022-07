Fifa 23 Récupère Enfin Une équipe Volée Par Konami

Con FIFA 23 a la vuelta de la esquina, el baile de noticias a cuenta gotas, pequeños anuncios y primeras características desveladas ha empezado, y lo último que sabemos del juego es que un equipo volverá a la saga después de haberse pasado al bando contrario durante un temps. Et oui, évidemment, nous parlons du Piemonte FC

La vieille dame revient

EA a annoncé que la Juventus Turin reviendrait dans le jeu sous son nom officiel après avoir passé du temps exclusivement avec Konami et son eFootball. Cela fait 3 ans que la Juve est allée à eFootball, et la vérité est que l’équipe de Turin a perdu des stars comme Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, donc l’équipe en ce moment n’est pas aussi excitante que les saisons précédentes.

Quoi qu’il en soit, l’accord avec Konami a pris fin et EA a repris les droits de l’équipe pour l’inclure à nouveau dans leur jeu. Cela indique qu’en plus du nom de l’équipe, du kit et de toute l’équipe, nous pouvons également profiter du stade officiel, l’Allianz Stadium, afin de vivre de grandes nuits européennes au Colisée romain.

un nouveau héros

Profitant de la nouvelle alliance, EA ne voulait pas rater l’occasion de continuer à améliorer le mode de jeu le plus joué par les fans. Nous parlons évidemment de FIFA FUT, qui recevra une nouvelle carte FUT Hero avec Claudio Marchisio, qui a été milieu de terrain de la Juventus jusqu’en 2018 avant de prendre sa retraite en 2019.

Ce nouveau héros servira à créer de nouveaux liens dans votre équipe FUT avec des joueurs italiens, pouvant être un profil de centre offensif très intéressant à prendre en compte. C’est Marchisio lui-même qui donne la parole à la bande-annonce de présentation de l’arrivée de la Juventus à FIFA 23.

Un contrat pluriannuel

Le communiqué officiel dit que l’accord sera signé pour plusieurs années, donc nous ne savons pas exactement si cela fera 3, 4 ans ou plus que la Juventus restera dans le jeu de football EA, dont on se souvient, cessera d’être FIFA le année qui vient. Et c’est ce changement qui est susceptible de générer un raz de marée de réaction, car de nombreuses entreprises du secteur se préparent à lancer leur propre jeu de football maintenant que la licence FIFA sera publiée.

EA prépare-t-il une vague d’exclusivités pour garantir la présence d’équipes originales dans son prochain jeu ? Nous verrons si le géant nous surprend avec d’autres annonces dans les semaines à venir, et cela aurait beaucoup de sens si ce qu’ils recherchent est d’avoir une sélection d’équipes originales que vous ne pouvez pas trouver dans d’autres jeux . Imaginez que 2K Games prépare un grand jeu, mais en raison d’exclusivités, il ne peut pas inclure le Real Madrid, Barcelone, ​​​​Juventus et d’autres pour cette raison. Comme vous pouvez l’imaginer, le lancement dudit jeu serait assez plat, il est donc possible qu’EA joue déjà ses premières cartes avec un regard tourné vers l’avenir.