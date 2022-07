One UI Watch 4.5 Beta 5 est maintenant disponible pour Galaxy Watch4

Samsung teste la dernière One UI Watch 4.5 pour ses appareils portables depuis début juin via des mises à jour bêta. Et maintenant, nous sommes presque proches de la sortie de la One UI Watch 4.5 stable pour la série Galaxy Watch 4. Une nouvelle version bêta de One UI Watch 4.5 est ici avec un tas de corrections de bogues. Avec la dernière One UI Watch 4.5 Beta 5, nous sommes maintenant encore plus proches de la version stable finale. One UI Watch 4.5 beta 5 est en ligne pour Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

La version bêta précédente, qui est la quatrième version bêta, a été publiée il y a deux semaines avec quelques améliorations et corrections de bugs. Comme nous le savons, une version stable est proche, nous ne verrons donc pas grand-chose en termes de changements, car Samsung se concentrera désormais sur les corrections de bogues pour le rendre stable pour une sortie publique. Ainsi, après la quatrième version bêta, One UI Watch 4.5 Beta 5 est également livré avec une amélioration des performances et des corrections de bogues uniquement.

La dernière One UI Watch 4.5 Beta 5 pour Galaxy Watch4 est livrée avec une version logicielle ZVG7. Comme d’habitude, le responsable de la communauté partage les nouvelles informations de mise à jour sur le Page de la communauté Samsung. Et selon les informations, la nouvelle mise à jour improvise la fonction de charge de la batterie, améliore la précision de la boussole, etc. Vous pouvez vérifier tous les changements ci-dessous.

One UI Watch 4.5 Beta 5 Journal des modifications

Fonction Watchface stabilisée Correction du problème selon lequel le watchface téléchargé n’est pas récupéré Correction du problème d’autorisation de la complication de l’horloge et de la météo dans le tableau de bord numérique Correction d’un problème de fermeture forcée lorsqu’un défi est terminé après avoir mis en place une complication Amélioration de la stabilité du cadran SGG

Correction du problème de compatibilité de la vue en bulle dans l’application Line.

Amélioration du problème que l’affichage est allumé lentement au poignet pendant l’exercice de vélo

Fonction de charge de la batterie améliorée

Stabilisé la consommation d’énergie

Amélioration de l’exactitude de l’application Compass.

D’autres améliorations sont appliquées

Comme toujours, la version bêta de Watch4 Manager a également été mise à jour vers la version 2.2.11.220718 un jour avant la sortie de la nouvelle bêta. Donc, pour profiter de la dernière One UI Watch 4.5 Beta 5, vous devez d’abord mettre à jour l’application Galaxy Watch 4 Manager sur votre téléphone. Après la mise à jour vers la dernière application Galaxy Watch 4 Manager, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy Watch 4 vers la dernière One UI Watch 4.5 Beta 5.

L’événement Unpacked de Samsung est prévu pour le 10 août, où Samsung annoncera la nouvelle série Galaxy Watch 5 ainsi qu’une nouvelle génération de téléphones pliables. Et donc au cours de cette semaine, nous pouvons également nous attendre à la stable One UI Watch 4.5. Cela peut également prendre jusqu’à la dernière semaine d’août, car la Watch 5 sera disponible pour les utilisateurs vers le 26 août.

