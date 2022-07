Comment télécharger gratuitement la bêta ouverte de MultiVersus : à quelle heure et où pouvez-vous jouer à partir d’aujourd’hui

Le jour est arrivé. Dès le 26 juillet, Warner Bros. Games ouvrira les portes de la bêta de MultiVersus, son jeu vidéo de type brawler pour consoles et PC. Le titre développé par Player First Games oppose des personnages de diverses sagas d’entreprise, notamment DC, Game of Thrones et Looney Tunes. Dans les paragraphes suivants, nous expliquons comment télécharger la bêta ouverte et à partir de quelle heure vous pouvez en profiter. Nous vous rappelons que tous les progrès seront reportés sur les versions ultérieures du jeu.

Comment télécharger la bêta ouverte MultiVersus

Après l’accès anticipé, le test ouvert sera disponible pour tous les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (via Steam). Ci-dessous, nous vous proposons le lien de téléchargement gratuit sur chaque plate-forme, qui s’ouvrira au moment où nous vous montrons ci-dessous ces lignes.

À quelle heure commence la bêta ouverte MultiVersus ?

France () : à 18h00

France (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

Certains des nouveaux personnages qui rejoindront la liste des combattants ont déjà été annoncés prochainement.

Source | Jeux Warner Bros.