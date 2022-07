Appareils pris en charge par OxygenOS 13, date de sortie et fonctionnalités

C’est le moment où les OEM de smartphones commencent à déployer leur dernière version du système d’exploitation personnalisé. Et alors que nous nous dirigeons vers la sortie publique d’Android 13, les OEM ont déjà commencé les tests internes pour leur nouveau système d’exploitation. En parlant de OnePlus, leur prochaine version d’OS sera OxygenOS 13 basée sur Android 13. Et comme OxygenOS 13 est sur le point de sortir prochainement, nous avons déjà quelques informations à ce sujet. Ici, vous découvrirez les appareils pris en charge par OxygenOS 13, la date de sortie d’OxygenOS 13 et ses fonctionnalités.

Tout le monde connaît OxygenOS pour son stock proche comme l’interface utilisateur avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais depuis OxygenOS 11, OnePlus a changé l’interface utilisateur et l’a rendue semblable à ColorOS. OnePlus est même passé à ColorOS en Chine. Et avec OxygenOS 12, cela a empiré. Même la charge rapide sur OnePlus s’appelle désormais Vooc au lieu de Warp Charging.

Mais OnePlus peut-il redonner du plaisir à OxygenOS avec OxygenOS 13 ? Eh bien, cela dépend des fonctionnalités et des changements qui viendront avec OxygenOS 13. Et si vous voulez en savoir plus sur le prochain OxygenOS 13, alors vous êtes au bon endroit. Commençons par la date de sortie.

Date de sortie d’OxygenOS 13

Comme OxygenOS 13 doit être basé sur Android 13, sa sortie dépend également d’Android 13. Et comme tout le monde sait que Google a récemment publié la version bêta finale d’Android 13, nous pouvons donc deviner que la version stable d’Android 13 n’est pas loin.

OnePlus, d’autre part, est sur le point d’annoncer OxygenOS 13, qui sera ensuite disponible pour les tests bêta. Il y a quelques jours, OnePlus révélé dans un tweet qu’OxygenOS 13 arrive bientôt. Selon certaines sources d’information fiables, OxygenOS 10 sera annoncé le 3 août avec le OnePlus 10T.

L’annonce indique qu’OxygenOS 13 sera disponible pour des tests bêta après l’événement. Et OnePlus partagera également de nouvelles fonctionnalités lors de l’événement que nous verrons dans OxygenOS 13. Jusqu’à la version stable, OxygenOS 13 sera disponible pour les tests bêta sur le OnePlus 10 Pro.

En ce qui concerne la version stable d’OxygenOS 13, nous parions sur octobre ou début novembre. Et comme mentionné précédemment, il sera d’abord disponible sur OnePlus 10 Pro, puis sur d’autres téléphones éligibles. Si vous ne le savez pas, OnePlus teste déjà l’aperçu du développeur Android 13 sur OnePlus 10 Pro, mais il n’est pas fourni avec OxygenOS 13.

Fonctionnalités d’OxygenOS 13 (attendues)

La plupart des utilisateurs veulent simplement récupérer l’expérience de stock qu’OxygenOS offrait auparavant. Mais il n’y a qu’un peu d’espoir car tout ce que fait OnePlus est le contraire. Ils vont même bientôt supprimer le curseur d’alerte.

Pour l’instant, il y a très peu d’informations disponibles concernant OxygenOS 13, ce qui rend difficile de deviner les nouvelles fonctionnalités. Eh bien, au moins, nous pouvons nous attendre à certaines des fonctionnalités de base d’Android 13, notamment des modifications de la confidentialité et de la sécurité, des modifications mineures de l’interface utilisateur, etc.

Il y a quelques jours, OnePlus a partagé une vidéo teaser OxygenOS 13 dans un Tweet. Il révèle quelques changements à venir avec ColorOS 13, oh désolé OxygenOS 13. Découvrons donc les changements taquinés dans le Tweet.

Nouvel écran AOD

Le teaser présentait un nouveau design AOD avec le widget Spotify et en dessous se trouvent quelques recommandations ou pourraient être les pistes de la file d’attente. Actuellement, dans OxygenOS 12, il n’affiche que l’icône de la musique dans AOD. Mais on dirait qu’un gros widget musical peut être vu dans l’OxygenOS 13 AOD. Cela peut aussi être l’écran de verrouillage, mais comme le fond est noir, nous supposons que c’est l’AOD.

Toile AOD

Ensuite dans la vidéo Teaser est le nouvel effet Canvas AOD. Dans OxygenOS 13, le canevas ne chevauchera pas le contenu AOD comme l’horloge et la date. La partie du canevas qui se chevauche sera automatiquement coupée. Et cela ressemblera à quelque chose comme mentionné dans l’image.

Insight AOD a également été montré dans la vidéo, mais il ne reflète aucun changement dans cette vidéo. Eh bien, nous n’avons pas à attendre plus longtemps car OxygenOS 13 sera annoncé le 3 août.

Appareils pris en charge par OxygenOS 13

Tous les changements ne seront efficaces et passionnants que si OxygenOS 13 sera disponible pour votre téléphone. Une bonne chose à propos de OnePlus est qu’ils sont transparents sur la politique de mise à jour. La politique de mise à jour inclut le nombre de mises à jour Android majeures et de mises à jour de sécurité qu’un téléphone OnePlus particulier recevra depuis son lancement. Ainsi, à l’aide de la politique de mise à jour et de l’historique des mises à jour, nous pouvons deviner la liste des appareils éligibles OxygenOS 13. ci-dessous, vous pouvez consulter la liste complète.

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 9RT

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

Série Nord :

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus NordCE 2 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus NordCE 5G

Autre série :

OnePlus As

Course d’as OnePlus

Tout téléphone OnePlus qui sortira après juillet 2022 et qui ne figure pas sur la liste recevra également la mise à jour OxygenOS 13.

Voici donc la liste des appareils OnePlus qui recevront la mise à jour Android 13 basée sur OxygenOS 13 ainsi que les fonctionnalités d’OxygenOS 13 et sa chronologie de sortie.

Plus d’articles connexes :