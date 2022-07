‘Remotion’ pour Spotify est une nouvelle application Mac avec une fonctionnalité de type SharePlay

Remotion est un client Spotify uniquement macOS qui fonctionne de la même manière que la fonction SharePlay d’Apple, mais pour les appels audio/vidéo avec des amis ou des collègues. Avec l’application, vous pouvez écouter de la musique et parler comme si vous étiez côte à côte avec eux – et la meilleure partie est que Remotion fonctionne même avec ceux qui n’ont pas Spotify Premium.

Remotion contrôle votre application Spotify localement. Selon les développeurs, l’application offre une meilleure qualité audio ainsi que la possibilité d’éditer des listes de lecture ensemble et de contrôler votre propre volume de musique mieux que Zoom.

Dans une Remotion Room, vous pouvez rassembler vos amis ou collègues et partager votre expérience d’écoute Spotify avec eux. Mais même si vous n’êtes pas le DJ de la session, vous pouvez mettre la chanson en pause lorsque vous avez besoin de parler à quelqu’un à côté de vous – puis elle se synchronise avec le reste du groupe lorsque vous êtes de retour – ou l’application ajuste simplement le son de chacun. volume afin que vous puissiez parler par-dessus la musique sans écho ni les distraire.

Pour ceux qui ne paient pas pour Spotify, les utilisateurs entendront toujours les publicités, puis ils seront à nouveau synchronisés avec le reste du groupe. Aucune prime requise.

Voici comment fonctionne Remotion :

Nous avons commencé avec le chat vocal (et la caméra ou le partage d’écran si vous le souhaitez). Mais le diable était dans les détails : comment empêcher la musique de résonner lorsque les gens ne sont pas coupés ? Les gens peuvent-ils s’entendre avec de la musique ? La réponse était d’une simplicité trompeuse : fondu la musique lorsque les gens parlent. Après une tonne d’itérations, les écouteurs sont facultatifs, la mise en sourdine est facultative. Et on dirait que tout le monde est célèbre – ou donne des indications routières GPS – votre choix.