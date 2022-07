Cette figurine très originale de Vecna ​​​​est ce dont tout fan de Stranger Things a besoin

Le plus méchant du monde à l’envers

Pour ne citer que quelques marques qui ont toujours collaboré avec Stranger Things, on retrouve Quicksilver en matière de vêtements, ou Funko en matière d’objets de collection avec plusieurs séries de figurines à grosse tête prêtes à s’épuiser pratiquement dès leur apparition en store. Cependant, il semble maintenant qu’une nouvelle société de figurines rejoigne la liste.

Nous parlons de Mighty Jaxx, qui se spécialise dans la fabrication de pièces très détaillées, oui, toujours avec une certaine aura de dessin animé afin qu’elles deviennent des pièces extrêmement câlinantes. Et pour démarrer cette collaboration avec Netflix, le personnage qu’ils ont sélectionné pour débuter leur collection Stranger Things n’a été ni plus ni moins que le redoutable méchant de cette quatrième saison, Vecna. Très bon choix pour débuter !

ramener la terreur à la maison

Du nom du méchant du jeu de rôle Donjons et Dragons (le célèbre Donjon & Dragons), on découvre tout au long de la saison qu’il s’agit d’Henry Creel, un jeune homme aux capacités spéciales qu’il utilise pour tourmenter et finalement tuer sa mère. et soeur. Plus tard, il sera accueilli sous la protection du docteur Brenner, chargé de transformer cet enfant en sujet 001 au sein du programme qui a vu naître le protagoniste de la série, Eleven (Onze). Cependant, ce 001 deviendrait trop grand et le patron au sein de l’opération, après avoir constaté sa dangereuse instabilité, déciderait d’implanter une puce afin qu’il ne puisse plus accéder à ses pouvoirs.

Après avoir trompé Eleven, il retrouve l’accès à ses capacités, réalisant un massacre dans le laboratoire de Hawkins, même si ce serait notre puissant protagoniste qui finirait par le neutraliser, l’envoyant dans le monde Upside Down, où déjà assez déformé, il adopterait l’apparition de la Vecna ​​​​que nous connaissons.

La pièce que Mighty Jaxx apporte à la table se compose de deux parties. Une base d’environ 7,5 cm et une Vecna ​​d’un peu plus de 12. Si on rentre dans le méchant, on voit qu’il est dans sa pose déjà mythique qu’il adopte lorsqu’il attaque ses victimes. De plus, elle possède un détail très important sur le poignet gauche, que seuls ceux qui l’ont dans leur collection pourront apprécier. A la base, on retrouve l’horloge du manoir Creel, qui a infiltré les cauchemars des fans, ainsi que l’esprit racine de la ruche que l’on voit dans la série Netflix.

La bonne chose est que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour obtenir ce chiffre, puisqu’il a été mis en vente le 9 juillet 2022 au prix de 159,99 $, soit pratiquement le même en euros.

Et toi? Achèteriez-vous cette figurine de Vecna ​​de Stranger Things ?