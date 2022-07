Quel Mac est le meilleur pour l’université ?

Donc, vous êtes sur le point de commencer l’université et cherchez à acheter un nouveau Mac pour vous permettre de poursuivre vos études. Lorsque vous achetez un ordinateur portable, le produit que vous choisissez dépend de votre budget et de ce dont vous avez besoin pour vos études spécifiques. Avant de prendre une décision, il est préférable de vérifier auprès de votre école quelle est la configuration système requise pour votre majeure. Cela vous aidera non seulement à choisir un Mac, mais également les spécifications techniques dont vous pourriez avoir besoin.

Quel Mac vaut-il mieux acheter pour l’université ? Voyons nos options…

Meilleur Mac pour la plupart des étudiants : M1 MacBook Air

Le M1 MacBook Air a fait ses débuts en 2020 et reste le meilleur Mac pour la plupart des étudiants. Alors que le nouveau MacBook Air M2 vient de sortir, de nombreux étudiants n’en ont pas besoin. Cependant, si vous avez de l’argent supplémentaire et que vous voulez un produit plus récent, allez-y ! Cet ordinateur est le MacBook le plus abordable offert, à partir de 899 $ avec une remise pour les étudiants. Ma partie préférée du MacBook Air M1 est son design ergonomique. Sa moitié inférieure est confortable sur vos poignets, ce qui donne l’impression d’être un rêve à taper.

La puissance de la puce M1 rend l’ordinateur portable capable de faire tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour l’école. Vous pouvez confortablement taper des papiers, jouer à des jeux, éditer des photos, effectuer plusieurs tâches à la fois, etc. La durée de vie de sa batterie est également l’une des meilleures sur un ordinateur portable. Consultez l’article de mon collègue Filipe pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le MacBook Air M1 est toujours une excellente option.

Gardez également à l’esprit que certains MacBook Air M1 dans le passé avaient un problème avec la fissuration de l’écran par lui-même. Cependant, ce n’est pas incroyablement courant et c’est quelque chose couvert par AppleCare +.

Alors que le M1 MacBook Air est un délice, pour certains étudiants, ils peuvent être mieux adaptés pour aller avec un autre modèle de Mac.

M2 MacBook Pro pour les étudiants qui ont besoin de plus de puissance

Le MacBook Pro M2 13 pouces a le même design que le modèle M1 mais a un processeur plus mis à jour à l’intérieur. Il a également la barre tactile que certaines personnes aiment et que d’autres détestent. Le MacBook Pro 13 pouces est tout aussi puissant que le MacBook Air, cependant, le Pro a des ventilateurs à l’intérieur pour aider les appareils à maintenir leurs performances en cas de pression. S’il y a la moindre idée que vous pourriez suralimenter un Air, je suggère toujours de dépenser un peu plus pour un Pro au cas où. Il s’agit d’un ordinateur portable de choix pour les étudiants dans des études créatives telles que la conception graphique, le cinéma ou d’autres disciplines liées à l’art.

Le MacBook Pro M2 n’est pas un ordinateur dont la plupart des gens ont besoin, cependant, il convient aux personnes qui ont besoin d’un peu plus de puissance que l’Air, mais pas autant que les Pros haut de gamme.

Le MacBook Pro 2021 (14 ou 16 pouces) est une bête

Certains avantages des MacBook Pro 2021 sont qu’ils sont livrés avec plus que de simples ports USB-C. De plus, son écran Liquid Retina XDR est le plus bel écran jamais vu sur un MacBook. La navigation sur le Web et les jeux sont également meilleurs que jamais, car il s’agit du premier de la gamme Mac à offrir ProMotion, vous offrant un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Vous avez le choix entre deux tailles ; le 14 pouces ou le 16 pouces. Il y a même deux puces à choisir ; – le M1 Pro et le M1 Max. Bien que cet ordinateur portable soit une bête, il ne doit être acheté que si vous avez vraiment besoin de puissance ou si vous avez de l’argent supplémentaire à dépenser. Les étudiants qui étudient des matières telles que l’ingénierie, l’informatique et la conception assistée par ordinateur (CAO) peuvent bénéficier de la puissance des MacBook Pro 2021.

Si vous vous demandez si vous devriez vous procurer un MacBook Pro ou un MacBook Air, consultez le guide de mon collègue Michael sur le sujet :

M1 iMac est idéal pour les étudiants en ligne

Si vous êtes un étudiant en ligne ou si vous passez simplement beaucoup de temps à travailler à votre bureau, vous voudrez peut-être envisager un iMac M1. Son magnifique écran rétine 4,5K de 24 pouces est un plaisir de travailler, et la caméra FaceTime HD 1080p est difficile à battre. De plus, les superbes couleurs pimenteront sûrement votre espace de travail. Il s’agit d’un appareil fin, ce qui le rend facile à transférer dans votre maison si nécessaire.

C’est également une excellente option pour ceux qui peuvent utiliser un iPad comme ordinateur portable et qui recherchent un appareil plus stable pour leur travail. Personnellement, j’utilise un iMac M1 pour l’école et j’adore le grand écran car je peux diviser l’écran sans avoir besoin d’un deuxième moniteur.

Meilleurs accessoires Mac pour l’université :

La remise éducation d’Apple

Apple propose une remise sur l’éducation toute l’année pour les étudiants de l’enseignement supérieur, leurs parents, ainsi que les enseignants et le personnel à tous les niveaux. La remise offre une remise de 50 $ sur l’iPad Air et l’iPad Pro 11 pouces, et une remise de 100 $ sur l’iPad Pro 12,9 pouces. Pour les Mac, la remise varie mais commence à 100 $. Vous bénéficierez même d’une remise de 10 % sur des accessoires tels qu’un clavier iPad, un Apple Pencil ou une souris. De plus, l’achat complet d’AppleCare+ vous fera économiser 20 %. Vous pouvez recevoir le rabais en ligne ou en magasin.

Chaque année en été, Apple organisera une promotion éducative spéciale en magasin et en ligne. Cette année, la promotion se déroule jusqu’au 26 septembre et propose des cartes-cadeaux plutôt que des AirPod comme auparavant. Lors de l’achat d’un iPad sélectionné, les étudiants gagneront une carte-cadeau Apple de 100 $. Pour les Mac, les étudiants recevront une carte-cadeau Apple de 150 $. Cette promotion est associée à la remise éducation toute l’année.

Selon vous, quel Mac est le meilleur pour l’université ?

Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux et partagez vos expériences avec les autres !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :