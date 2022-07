Twitter ajoute plus d’utilisateurs mais gagne moins d’argent, blâme Elon Musk

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? En plus de poursuivre Elon Musk, Twitter blâme également l’homme le plus riche du monde pour la baisse de ses revenus. La plate-forme a vu son nombre d’utilisateurs augmenter au deuxième trimestre de l’année, mais cela ne s’est pas traduit par un résultat net plus sain, ce qu’elle attribue en partie aux perturbations causées par l’appel d’offres de Musk pour l’entreprise avant de s’en aller.

Les résultats de Twitter au deuxième trimestre 2022 montrent que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre était de 1,18 milliard de dollars, ce qui représente une baisse à la fois trimestrielle et annuelle, bien que légèrement. Cependant, ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) moyens ont augmenté de 16,6 % par rapport au deuxième trimestre 2021, atteignant 237,8 millions dans le monde.

1,18 milliard de dollars n’est pas une mince somme, mais les coûts et les dépenses de Twitter pour le trimestre ont totalisé 1,52 milliard de dollars, soit une augmentation de 31 % d’une année sur l’autre. Il a déclaré des pertes nettes de 270 millions de dollars, dont 33 millions de dollars étaient liés à «l’acquisition en cours» de la société. Le T2 2021 a vu un filet profit de 66 millions de dollars.

Twitter affirme que la baisse des revenus annuels est due à plusieurs facteurs, notamment l’incertitude entourant l’entreprise à la suite de l’offre de Musk – la situation a fait de Twitter une perspective moins attrayante pour les annonceurs. Il a également souligné le ralentissement économique et une industrie de la publicité ébranlée par Apple limitant la portée du suivi des utilisateurs l’année dernière, les mêmes raisons citées par Snap pour ses résultats du deuxième trimestre plus faibles que prévu. Les ventes publicitaires ont augmenté, de seulement 2 %, mais cela n’a pas suffi.

Twitter a déclaré qu’il n’organiserait pas de conférence téléphonique sur les résultats, ne publierait pas de lettre aux actionnaires ou ne fournirait pas de conseils financiers compte tenu de la situation de Musk.

La saga de la tentative de Musk d’acheter Twitter s’est terminée plus tôt ce mois-ci sur le problème de longue date du nombre de faux comptes qui peuplent le site. La société a rapidement lancé une action en justice dans l’espoir de forcer le patron de Tesla à conclure l’accord ou à payer ce qui serait une très grosse somme d’argent.

Beaucoup pensent que la loi est probablement du côté de Twitter dans cette affaire, et cette prédiction s’est avérée exacte cette semaine lorsqu’un juge a accordé à Twitter la demande d’un procès accéléré (cinq jours) qui aura lieu cette année (octobre) au lieu de la prochaine.