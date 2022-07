Cet accessoire pratique apporte une charge de style MagSafe au M1 MacBook Air ou MacBook Pro

Adaptateur magnétique USB C, Adaptateur USB C magnétique 24 Broches, Prend en Charge USB 3.1 PD 100 W, Charge Rapide 20 Go/s pour MacBook Pro/Air, Ordinateur Portable USB-C et Autres

Design LED amélioré : le connecteur magnétique USB C utilise un aimant de qualité supérieure, un boîtier en aluminium, 24 broches plaquées or 24 carats et un indicateur LED. Le design à angle droit s'adapte parfaitement aux ordinateurs portables et téléphones portables, ne vous bloque pas d'utiliser le port USB-C adjacent. L'angle de 90 degrés peut être inversé pour s'adapter à plus de scénarios d'utilisation. Simple et mini peut vous permettre d'utiliser deux ports USB-C en même temps. L'indicateur LED indique l'état d'alimentation du chargeur PD. Transfert de données de 20 Gb/s et sortie vidéo 4K à 60 Hz : l'adaptateur magnétique USB de type C prend en charge le multitâche, ne prend pas seulement en charge la charge rapide mais prend également en charge le transfert de données jusqu'à 20 Gb/s et la sortie vidéo 4K à 60 Hz. Cet adaptateur est conçu pour répondre à la norme de transmission de données USB 3.1 Gen 2. Non seulement il peut être utilisé avec une station d'accueil/concentrateur, mais il peut également effectuer une transmission de données de haute qualité et haute vitesse avec le câble Thunderbolt 3. Charge rapide et sûre de 100 W : l'adaptateur de chargeur magnétique USB C peut atteindre une transmission de puissance USB jusqu'à 100 W, de 5 V/3 A-20 V/5 A, ce qui signifie que tous vos appareils USB C peuvent être chargés en toute sécurité à la vitesse maximale. Dans le même temps, le design à 24 broches garantit qu'il n'y a pas de court-circuit et fournit une protection contre les surintensités, de sorte que vous pouvez l'utiliser en toute confiance (Remarque : veuillez utiliser l'adaptateur de chargeur qui prend en charge la charge rapide) Super aimants et protecteurs : nous utilisons les derniers aimants avec la plus haute résistance pour garantir que vous n'ayez jamais à vous soucier de déconnecter lors de la charge de votre MacBook ou d'autres appareils USB-C. En même temps, l'adsorption magnétique peut empêcher le glissement accidentel et les dommages (déconnexion à temps) de votre équipement. En raison de la réduction des branchements et débranchements quotidiens fréquents, la durée de vie de votre câble de charge et de l'interface USB de votre appareil sera considérablement prolongée. Contenu : 1 adaptateur magnétique + extracteur de connecteur. Chacun de nos adaptateurs de chargeur magnétique USB C est testé manuellement pour garantir un fonctionnement parfait. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à nous contacter, vous obtiendrez une réponse rapide dans les 24 heures pour vous assurer que vous êtes 100 % satisfait de votre achat. (Remarque : uniquement l'adaptateur magnétique, câble non inclus)