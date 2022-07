La création de bobines Instagram est devenue beaucoup plus facile – et bientôt toutes les courtes vidéos seront des bobines

La création d’Instagram Reels a été rendue plus facile que jamais, avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ajoutées par la société mère Meta. La société a également confirmé des rapports antérieurs selon lesquels toutes les courtes vidéos publiées sur Instagram seront partagées sous forme de bobines.

Ceux-ci incluent des modèles avec des espaces réservés pour insérer vos propres clips, et tout un tas de nouvelles façons de créer des vidéos de réaction…

Les bobines sont le clone d’Instagram des vidéos TikTok : des vidéos courtes et verticales. Les bobines diffèrent des vidéos Instagram normales de trois manières principales :

L’une des principales choses que les gens font avec Reels est de mélanger leur propre contenu avec des clips de Reels existants. Meta propose trois façons de faciliter cela.

Si vous ne souhaitez pas que vos photos et vidéos soient utilisées de cette façon, vous devrez définir votre compte sur Privé.

Vous pouvez également accéder facilement à des modèles dans lesquels vous insérez vos propres clips vidéo.

Enfin, une fonction double dans la caméra Instagram intégrée vous permet d’enregistrer simultanément des vidéos image dans l’image avec les caméras avant et arrière. Ceci est utile pour ceux qui veulent partager leurs réactions à une scène en direct, comme une belle vue ou quelque chose de fou qui se passe dans la rue.

Il a été récemment signalé que la société envisageait de créer toutes les vidéos Instagram Reels. La société a confirmé au début du mois qu’elle testait la fonctionnalité et a maintenant confirmé que cela se produisait réellement. Il n’y a pas encore de date de début, mais ce sera dans les prochaines semaines.

Étant donné que les bobines offrent un moyen plus immersif et divertissant de regarder et de créer des vidéos sur Instagram, nous apportons également ces outils créatifs et l’expérience plein écran à vos publications vidéo. Dans les semaines à venir, de nouvelles publications vidéo de moins de 15 minutes seront partagées sous forme de bobines. Les vidéos publiées avant ce changement resteront en tant que vidéos et ne deviendront pas des bobines […]

Nous consoliderons également l’onglet vidéo et bobines sur votre profil, afin qu’il y ait une seule maison pour toutes vos vidéos.