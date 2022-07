Guide égaré avec tous les mots de passe et codes des coffres-forts du jeu

Vive les chats, vive Stray et vive la possibilité d’essayer le jeu gratuitement pendant 7 jours (il ne faut pas si longtemps pour le passer, car vous avez même un trophée pour l’avoir terminé en moins de deux heures). La nouvelle proposition sous le label Annapurna nous propose de nous mettre dans le skin d’un félin perdu dans un monde cyberpunk pour surmonter toutes sortes d’énigmes et de plateformes qui nous permettent de le ramener à la maison. Et bien que la plupart des secrets et des objets de collection ne soient pas perdus, nous allons en passer en revue plusieurs qui pourraient vous étouffer. Plus précisément, tous les mots de passe et codes des coffres-forts, afin que vous puissiez déverrouiller 100% des secrets de cette merveilleuse aventure.

digicode de la porte de l’appartement

Peu de temps après le début du jeu, dans l’appartement où nous rencontrons la version cyberpunk de Navi dans The Legend of Zelda (c’est-à-dire un drone lourd qui pense qu’il nous guide et nous aide), nous apprendrons à utiliser la lampe de poche et nous allons face à face avec une porte avec un code qu’il faut ouvrir oui ou oui pour continuer à avancer.

Dans une pièce du même couloir, devant un piano, il y a un tableau noir avec le code, bien qu’il soit caché derrière plusieurs bocaux et boîtes. Il va falloir sauter jusqu’à l’étagère, abattre les objets comme tout chat qui se respecte et bingo, c’est ton code.

Code de sécurité dans les bidonvilles

Passons au chapitre 4, au coffre près du robot gardien fan de One Piece (spoiler : il porte un chapeau de paille). On le retrouve sur le chemin à gauche de celui-ci, après être passé près d’un musicien mendiant du métro.

Le mot de passe se trouve dans le Duffer Bar, sous la photo au-dessus des cartes au néon qui donnent son nom au joint. Si vous grattez la peinture, elle tombera et vous verrez les chiffres. Et au passage, si vous le passez au chapitre 4, soyez assuré que vous reviendrez dans la zone en 6 et 7.

code de laboratoire secret

Trouver la pièce secrète dans la maison de Doc/Seamus est peut-être le code le plus difficile de tout le jeu. Vous devrez enquêter sur la maison dans un plan Sherlock Holmes et ne pas laisser de coussin à ramasser. Sur un de ses murs, par exemple, il y a une photo de Seamus avec son père qu’on peut gratter et jeter. Derrière, nous découvrirons un message que nous devons traduire et qui dit « Le temps nous le dira ».

C’est l’indice clé. Cherchez maintenant les horloges de la maison et vous verrez qu’elles marquent toutes une heure exacte qui, combinées, offrent le code du laboratoire secret. Un laboratoire auquel vous accéderez en jetant une autre photo de Seamus sous le panneau d’accès.

Chapitre 10 Code de sécurité

Le dernier coffre-fort du jeu se trouve au chapitre 10, en plein milieu de la ville, au milieu du brouhaha et des néons. Il est plus difficile de la trouver que de trouver son code. Il est situé dans un immeuble jaune qui dispose d’un store d’électronique à la base auquel vous pouvez accéder et où nous sommes servis par un robot avec un tablier blanc.

Dans pratiquement la même pièce, mais dans des coins différents, se trouvent le code (sur une affiche qui est à l’envers et nous donne donc les chiffres inversés : 2458) et le coffre-fort. Il est sans perte et 100% plus tard non plus.