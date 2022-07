TikTok, source d’information à la croissance la plus rapide pour les adultes britanniques, montre une étude déprimante

Une étude officielle déprimante a révélé que TikTok est la source d’informations à la croissance la plus rapide pour les adultes britanniques. Pour les adolescents, la première source d’information était Instagram, suivi de près par TikTok puis YouTube.

La situation est encore pire aux États-Unis, où un quart des adultes déclarent utiliser TikTok pour s’informer.

Le gardien rendu compte de l’étude de l’Ofcom, le chien de garde officiel de la télévision, d’Internet et d’autres services de communication.

Alors que le chiffre de 7% le place bien en dessous des chaînes de télévision grand public, comme la BBC, Sky et ITV, c’est le taux de croissance qui brosse un tableau inquiétant.

Le problème est que les plateformes de médias sociaux sont extrêmement sensibles à la fois à la désinformation et à la désinformation. Cela a été particulièrement évident dans la couverture de l’invasion russe de l’Ukraine.

Une vidéo sous-titrée « Des soldats ukrainiens disent au revoir à leurs familles » a eu 2,8 millions de vues, mais est clairement une séquence de soldats américains et de leurs proches. Des séquences de jeux vidéo ont également été adaptées, avec un clip montrant prétendument un avion ukrainien abattant un chasseur russe – qui a eu près de 10 millions de vues et est toujours en direct – mais peut être retracé à une vidéo YouTube réalisée sur un jeu de simulation de vol.

Pire encore, les gens continuent d’utiliser TikTok comme source d’information même s’ils savent qu’il n’est pas fiable.

« Les adolescents d’aujourd’hui sont de moins en moins susceptibles de lire un journal ou de regarder les actualités télévisées, préférant plutôt se tenir au courant en faisant défiler leurs flux sociaux », a déclaré Yih-Chung Teh, directeur du groupe Ofcom pour la stratégie et la recherche. « Et tandis que les jeunes trouvent que les informations sur les réseaux sociaux sont moins fiables, ils accordent plus d’importance à ces services pour avoir fourni une gamme d’opinions sur les sujets d’actualité du jour. »

L’étude de l’Ofcom a montré que les organisations de presse doivent concurrencer les TikTokers non journalistes en tant que source d’information sur la plate-forme. Pour ceux qui consomment des informations sur TikTok, leur principale source est les autres personnes qu’ils suivent (44%), suivis des amis et de la famille (32%) puis des organes de presse (24%). Les sources d’information officielles les plus populaires sur TikTok incluent Sky News, la BBC et ITV.