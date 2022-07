L’utilitaire macOS populaire TextExpander lève 41 millions de dollars de financement pour « créer des produits entièrement nouveaux »

TextExpander est l’un des utilitaires les plus populaires pour macOS et d’autres plates-formes, vous permettant d’attribuer des raccourcis clavier à certaines des choses les plus courantes que vous tapez. Comme détaillé dans un nouveau rapport de Tech Crunch, TextExpander a maintenant levé son tout premier cycle de financement : 41,4 millions de dollars de financement pour « créer des produits entièrement nouveaux ».

Pour ceux qui ne sont pas familiers, TextExpander est un utilitaire qui vous aide à gagner du temps en « activant les choses que vous tapez régulièrement avec seulement quelques mots clés ». Il est populaire parmi les individus et les équipes, y compris dans les environnements d’entreprise et pour vos utilisateurs moyens. Il est disponible pour Mac, Windows, Chrome, iPhone et iPad.

Le rapport d’aujourd’hui révèle que TextExpander compte actuellement environ 100 000 utilisateurs actifs par mois. La société facture des frais d’abonnement qui sont facturés mensuellement ou annuellement. Le rapport décrit TextExpander comme une startup « amorcée » et rentable.

Le nouveau financement de 41,4 millions de dollars servira à l’objectif de l’entreprise de créer des « produits entièrement nouveaux » autour de ses opérations existantes. Cela comprendra des outils pour aider à « suggérer et créer de nouveaux extraits » ainsi que « des analyses pour déterminer quels extraits sont les plus populaires et lesquels conduisent aux résultats souhaités ».

TextExpander espère également créer « plus de façons d’utiliser ces extraits dans un ensemble plus large de cas d’utilisation ». La Tech Crunch rapport a expliqué à quoi cela pourrait ressembler:

Aujourd’hui, par exemple, bien qu’une API soit disponible, elle n’alimente pas nécessairement les chatbots ou d’autres services qui utilisent le langage naturel ; TextExpander ne fonctionne pas non plus au-delà du texte, il existe donc potentiellement une opportunité de créer des services pour les interactions basées sur l’audio.

Comme de nombreux outils qui commencent comme une option populaire parmi les bons utilisateurs de Mac, TextExpander cherche à se développer au-delà de ce segment de marché – avec un accent particulier sur les utilisateurs d’entreprise. TextExpander est déjà un choix populaire pour des éléments tels que les équipes de vente, le support client, etc. Les « nouveaux produits » décrits dans le rapport d’aujourd’hui ressemblent à des produits qui seront utiles à la fois aux consommateurs et aux utilisateurs quotidiens.

Êtes-vous un utilisateur de TextExpander ? Que pensez-vous de l’entreprise qui lève son tout premier cycle de financement ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :