Le développeur de Minecraft dit que les NFT et la technologie blockchain ne sont pas autorisés sur le jeu car ils encouragent le profit

En bref : malgré la résistance continue des consommateurs contre l’intégration des NFT et de la technologie blockchain dans les jeux, les entreprises continuent de les intégrer dans des titres au profit des joueurs (traduction : pour gagner plus d’argent). Cependant, Mojang Studios, propriété de Microsoft, évite la tendance, confirmant que la technologie ne sera pas officiellement autorisée sur le jeu le plus vendu au monde, Minecraft.

De nombreux joueurs s’inquiètent de l’intégration des NFT ou d’une forme de technologie blockchain dans leurs titres préférés, gâchant potentiellement une expérience qu’ils apprécient depuis des années. Certaines de ces personnes ont demandé des éclaircissements sur la position de Mojang à l’égard des jetons non fongibles, à laquelle la société a publié une longue réponse.

Le nombre de personnes jouant à Minecraft était estimé à plus de 141 millions en août dernier, et le jeu figure en tête de la liste des best-sellers de tous les temps avec plus de 238 millions d’unités vendues. Mojang note que certains de ces joueurs et créateurs utilisent Minecraft pour créer, échanger et vendre des NFT comme des skins ou des mondes.

Mojang ajoute que les entreprises ont récemment lancé des implémentations NFT associées aux fichiers du monde Minecraft et aux packs de skins. Ceux-ci peuvent être gagnés en effectuant des activités dans et hors du jeu ou en les achetant directement.

« Chacune de ces utilisations des NFT et d’autres technologies de blockchain crée une propriété numérique basée sur la rareté et l’exclusion, ce qui ne correspond pas aux valeurs de Minecraft d’inclusion créative et de jeu ensemble », a expliqué Mojang.

La société a déclaré que la tarification spéculative et la mentalité d’investissement des NFT encouragent les profits et détournent l’attention du jeu. Il a également exprimé des inquiétudes quant au fait que certains NFT tiers pourraient ne pas être fiables, laissant potentiellement les acheteurs les mains vides. La disparition des gestionnaires d’actifs et des NFT vendus à des prix artificiellement ou frauduleusement gonflés sont d’autres problèmes que Mojang ne veut pas associer à un jeu qui compte un grand nombre de jeunes joueurs.

Le message se résume par « [B]les technologies de chaîne de verrouillage ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft et ne peuvent pas non plus être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu du jeu, y compris des mondes, des skins, des éléments de personnalité ou d’autres mods.

Il y a eu de nombreuses preuves prouvant que les NFT dans les jeux sont quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas : une réaction des fans contre les développeurs de Stalker 2 qui ont ensuite supprimé les NFT du jeu à venir ; Ubisoft ferme le prise en charge NFT pour Ghost Recon Breakpoint ; et même les développeurs de jeux eux-mêmes se sont prononcés contre cette pratique. Nous avons également vu des propriétaires de NFT de F1 Delta Time se retrouver avec des jetons presque sans valeur après la fermeture du jeu.