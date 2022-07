5 jeux Apple Arcade auxquels vous devriez jouer avant qu’ils ne quittent la plateforme

Vos jeux Apple Arcade préférés ne seront peut-être pas sur la plateforme pour toujours. Plus tôt cette semaine, Apple a ajouté un nouvel onglet « Leaving Soon » dans Apple Arcade, répertoriant 15 jeux qui quitteront le service dans un proche avenir. Sur ce, je voulais recommander d’excellents jeux auxquels vous pouvez jouer avec l’abonnement mensuel de 4,99 $.

Bien qu’aucun de ces jeux ne doive quitter Apple Arcade pour le moment, vous devriez les essayer au cas où ce jour arriverait.

Rayman Mini

Ce jeu est très amusant et un incontournable pour les fans de Rayman ou de plates-formes en cours d’exécution. Les joueurs parcourront 48 niveaux avec un Rayman de la taille d’une fourmi alors qu’il se fraye un chemin à travers de magnifiques paysages – ce jeu se joue mieux avec une manette Bluetooth. Si vous cherchez des suggestions, consultez mon guide du contrôleur :

LEGO Star Wars : Naufragés

Répertorié comme le premier jeu social d’action-aventure LEGO Star Wars, Castaways est un jeu auquel vous pouvez jouer avec vos amis en ligne. Dans le jeu, vous rencontrez un groupe de naufragés vivant sur une planète secrète abandonnée. En jouant avec votre propre personnage unique, vous jouerez des simulations de moments clés de Star Wars dans des lieux familiers.

Crayola Créer et jouer+

Ce titre est pour les petits dans votre vie. Avec Crayola Create and Play+, offre une variété d’activités créatives comme la coloration, le dessin, l’estampage, la peinture, et plus encore. Il a également des pages de coloriage et des activités illimitées et en apporte de nouvelles chaque mois.

Oceanhorn 2 : Les Chevaliers du Royaume Perdu

Oceanhorn 2 est un RPG de type Zelda qui vous emmène dans une aventure qui se déroule il y a des milliers d’années. Tout au long du jeu, vous explorez le pays magique de Gaia et utilisez également vos compétences de combat pour combattre des boss difficiles. Fonctionnant à 60 ips, les graphismes sont superbes et les commandes sont faciles à apprendre. Le jeu est sur d’autres plateformes, cependant, il n’y a pas de frais supplémentaires si vous êtes déjà abonné à Apple Arcade.

Castlevania : Grimoire des âmes

Les nostalgiques de Castlevania ou des jeux de type Castlevania apprécieront Grimoire of Souls, un jeu d’action gothique fantastique à défilement latéral avec 60 niveaux. Le jeu se déroule dans un monde après que Dracula a été scellé, offrant de nouveaux détails sur l’histoire. Il y a aussi des missions quotidiennes et hebdomadaires pour ceux qui suivent le jeu.

À propos du service

Apple Arcade est le service d’abonnement aux jeux sans publicité d’Apple au prix de 4,99 $ par mois. De plus, le service peut être partagé avec d’autres via le partage familial au prix de 49,99 $ par an. Les abonnés peuvent jouer à des jeux de premier ordre sur leur iPhone, iPod Touch, iPad, Mac ou appareil Apple TV. Avec plus de 200 jeux, il y a forcément un titre pour tout le monde.

