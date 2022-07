Tannenberg et Shop Titans, jeux gratuits d’Epic Games : comment télécharger sur PC

Après nous avoir surpris la semaine dernière avec Wonder Boy : The Dragon’s Trap, l’Epic Games Store nous propose ces jours-ci deux jeux supplémentaires à ajouter entièrement gratuitement à notre collection. Ce sont les cas de Tannenberg, un jeu de tir multijoueur qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, et Shop Titans, une proposition de jeu de rôle dans laquelle nous gérerons notre propre store dans un monde fantastique médiéval.

Le site Web de Tannenberg définit le jeu comme un jeu de tir d’action réaliste sur la Première Guerre mondiale qui propose des jeux pour 64 joueurs dans lesquels nous mènerons de véritables batailles sur le front de l’Est. « Attrapez votre fusil, dégainez votre sabre et gardez votre masque à gaz près de vous alors que vous vous préparez à prendre part à l’un des plus grands conflits de l’histoire. »

De son côté, Shop Titans est un titre de jeu de rôle qui nous permet de devenir marchand et de gérer notre propre boutique dans un monde médiéval fantastique. Ici, nous fabriquons des pièces d’équipement puissantes, approvisionnons la boutique et vendons des marchandises aux héros en herbe avec les marges bénéficiaires que nous jugeons appropriées. « Il n’y a pas de temps pour l’ennui. »

Comment télécharger Tannenberg gratuitement sur PC