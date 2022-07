TikTok pour iOS étend les outils de sous-titrage et de traduction automatiques à plus de langues

TikTok vient d’annoncer qu’il étend ses outils d’accessibilité et de traduction à partir d’aujourd’hui. Après le lancement des sous-titres en 2021, l’application ajoute plus de langues pour les sous-titres automatiques et les fonctionnalités de traduction.

Dans l’espoir de « réduire la barrière de la langue pour aider à apporter un contenu mondial divertissant à davantage d’utilisateurs », TikTok présente un nouvel outil de sous-titrage et de traduction pour les utilisateurs qui parlent les langues suivantes :

Anglais

Portugais

Allemand

indonésien

italien

coréen

mandarin

Français

turc

Avec légendes générées automatiquementles créateurs et les spectateurs ont désormais la possibilité d’activer les sous-titres codés pour les vidéos, ce qui contribue à rendre le contenu divertissant plus accessible.

TikTok pour iOS apporte également traductions des légendes et des descriptions de vidéos, qui aidera les utilisateurs à profiter des vidéos au-delà de leur langue d’origine. Dernier point mais non le moindre, le traduction pour les stickers de texte dans les vidéos garantira que les gens ne manquent aucun contenu de divertissement.

Dans un article de blog, TikTok a expliqué comment ces fonctionnalités aideront davantage d’utilisateurs à profiter de vidéos du monde entier :

Ces solutions de traduction simples aident à surmonter les barrières linguistiques et à rapprocher les gens autour d’un divertissement partagé. Grâce à ces efforts, le contenu mondial deviendra plus accessible, quelle que soit la ou les langues que vous parlez et où vous vous trouvez dans le monde. Nous n’en sommes qu’aux premières étapes du déploiement de ces outils, qui sont actuellement disponibles sur certaines vidéos. […] Nous espérons voir plus de personnes utiliser ces nouveaux outils pour relier la culture et la connexion, et élargir leurs mondes. Restez à l’affût des mises à jour car nous espérons étendre la disponibilité dans les mois à venir.

TikTok prévoit d’étendre ces fonctionnalités à davantage d’utilisateurs et de langues dans les mois à venir. Avec le déploiement de ces fonctions aujourd’hui, cela peut prendre quelques jours ou semaines de plus avant que vous puissiez également profiter de ces fonctionnalités d’accessibilité.

Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ? Envisagez-vous d’en profiter ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :