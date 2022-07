L’accord d’Apple en Indonésie pourrait forcer l’entreprise à remettre les données iCloud

Un accord Apple Indonésie pourrait contraindre l’entreprise à remettre au gouvernement les données personnelles des utilisateurs d’iCloud.

D’autres entreprises technologiques ont également signé l’accord après que le gouvernement a fixé un délai pour éviter les amendes ou même l’interdiction d’opérer dans le pays.

Accord Apple Indonésie

La Financial Times signalé:

Les plus grands groupes technologiques du monde ont signé une loi en Indonésie qui, selon les militants, menace la liberté d’expression dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, dans le dernier compromis du secteur pour conserver l’accès à un marché important. Les sociétés de médias sociaux telles que Meta, TikTok et Twitter ont enregistré une licence auprès du ministère indonésien des communications en vertu de laquelle elles pourraient avoir à censurer le contenu et à transmettre les données des utilisateurs. Certains ne se sont inscrits que quelques heures avant une date limite fixée à minuit mercredi. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Netflix et Spotify se sont également inscrits.

Pour les entreprises de médias sociaux, l’accord indique qu’elles peuvent être forcées de supprimer les contenus critiquant le gouvernement. Pour Apple, cela pourrait signifier être tenu de remettre les données personnelles de toute personne soupçonnée d’être opposée au gouvernement, avec la crainte que les journalistes ne soient des cibles particulières.

Jakarta a déclaré que sa réglementation protégeait les données personnelles et garantissait un espace numérique « positif » dans le pays. Mais la terminologie vague a suscité des inquiétudes parmi les journalistes compte tenu de l’utilisation des plateformes de médias sociaux pour l’activisme et de l’utilisation généralisée des lois existantes pour cibler les journalistes. Les critères pour déranger le public sont « souples » et « caoutchouteux », a déclaré l’Alliance indonésienne des journalistes indépendants dans un communiqué. Il a averti que les autorités pourraient considérer des informations révélant des violations des droits de l’homme ou des crimes troublant l’ordre public.

La prise de Netcost-security.fr

C’est un autre exemple d’Apple confronté à un dilemme difficile : se conformer à une loi contraire à ses valeurs ou se retirer d’un pays.

Le dilemme est à son plus fort en Chine, où Apple a été contraint de faire un certain nombre de choses désagréables, comme supprimer les applications d’actualités et les applications VPN de son App Store afin de se conformer aux exigences du gouvernement de censurer ce que leurs citoyens peuvent voir. Là, Apple n’a vraiment pas le choix, étant donné que de loin la plus grande partie de sa base de fabrication se trouve dans le pays.

Avec les petits pays, Apple Est-ce que Avoir le choix. Il pourrait prendre une position éthique et refuser de se conformer, en attendant de voir si le gouvernement le force vraiment à sortir. D’autres ont suggéré que le gouvernement indonésien aurait reculé si des géants de la technologie comme Apple, Google et Microsoft s’étaient tous regroupés et avaient refusé de signer.

Apple subit une pression supplémentaire car l’entreprise utilise la confidentialité comme outil marketing clé. Mais la position de l’entreprise a jusqu’à présent été qu’il est préférable d’offrir aux citoyens de ces pays l’accès à la technologie Apple, même si cela implique de compromettre l’éthique de l’entreprise. Certains prennent cela au pied de la lettre, tandis que d’autres accusent l’entreprise de privilégier le profit par rapport aux principes.

Le véritable test pour Apple viendrait si la Chine envahissait Taïwan, enhardie par l’absence de réponse militaire extérieure à l’invasion russe de l’Ukraine. Il s’agit d’un scénario cauchemardesque que nous avons évoqué en mars, et dont les services de sécurité américains et britanniques ont récemment déclaré qu’il s’agissait d’une possibilité réelle.

