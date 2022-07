San Diego Comic-Con 2022 : dates, horaires, panneaux et comment suivre en ligne

Une année de plus, le Comic-Con de San Diego revient dans la mêlée, cette fois avec son édition 2022. Les fans de fantasy ont de la chance, car ce sera le moment pour deux des séries les plus attendues de ces dernières années : la série Amazon The Lord of the Rings : The Rings of Power aura son propre panel, tout comme House of the Dragon, le spin-off qui sert de préquelle à Game of Thrones.

Les fans de super-héros auront également leur place lors des événements de Marvel Studios ou de Warner Bros. AMC apportera également tout ce qu’il faut savoir sur l’avenir de Tales of the Walking Dead ou de la série principale, The Walking Dead.

Dans les lignes suivantes, nous vous montrons le calendrier et les panneaux les plus intéressants du San Diego Comic-Com 2022. Le programme complet peut être trouvé sur ce lien.

Panneaux incontournables du Comic-Con 2022

22 juillet | Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir — 19h30 (CET)/10h30 (PT)/12h30 (Mex)

22 juillet | Animation des studios Marvel — 20h45 (CET)/11h45 (PT)/13h45 (Mexique)

22 juillet | Tales of the Walking Dead— 21h30 (CET)/12h30 (PT)/14h30 (Mex)

22 juillet | The Walking Dead — 22h30 (CET)/13h30 (PT)/15h30 (Mexique)

22 juillet | Rick & Morty : The Vindicators — 23h00 (CET)/14h00 (PT)/16h00 (Mex)

22 juillet | Pour toute l’humanité 23h30 (CET)/14h45 (PT)/16h30 (Mex)

23 juillet | Warner Bros. 19h15 (CET)/10h15 (PT)/12h15 (Mexique)

23 juillet | House of the Dragon 20h30 (CET)/11h30 (PT)/13h30 (Mex)

23 juillet | Star Trek 21h45 (CET)/12h45 (PT)/14h45 (Mexique)

23 juillet | Marvel Studios 02:00 (CET)/17:00 (PT)/19:00 (Mexique)

Comment suivre le San Diego Comic-Con 2022 en ligne

Toute l’actualité du Comic-Con 2022 est à suivre depuis le site officiel de l’événement. Bien sûr, la chaîne YouTube officielle sera aussi l’occasion de découvrir ce qui se passe dans la ville californienne.