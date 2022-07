Facebook veut redevenir Facebook en lançant un nouvel onglet « Flux » pour prioriser les amis et les favoris

Vous vous souvenez de Facebook ? Le réseau de médias sociaux que vous avez utilisé pour vous connecter avec vos amis et les membres de votre famille pour savoir ce qu’ils font, comment se sont déroulées leurs vacances ou même jouer à Farmville ? Eh bien, il semble que l’entreprise essaie de se retrouver avec son nouvel onglet Flux.

Selon le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, Facebook lance un onglet Flux « où vous pouvez voir les publications de vos amis, groupes, pages et plus séparément dans l’ordre chronologique ».

Voici l’annonce complète :

L’une des fonctionnalités les plus demandées pour Facebook est de s’assurer que les gens ne manquent pas les messages de leurs amis. Aujourd’hui, nous lançons donc un onglet Flux où vous pouvez voir les publications de vos amis, groupes, Pages et plus séparément dans l’ordre chronologique. L’application s’ouvrira toujours sur un flux personnalisé dans l’onglet Accueil, où notre moteur de découverte recommandera le contenu qui, selon nous, vous intéressera le plus. Mais l’onglet Flux vous permettra de personnaliser et de contrôler davantage votre expérience.

Alors que Meta essaie maintenant de rivaliser avec TikTok en transformant Instagram et Facebook en réseaux de médias sociaux qui ne montrent que du contenu organisé au lieu des connexions des gens, il est intéressant de voir encore une autre approche de ses vieux jours où vous ne pouviez voir que ce qui compte vraiment pour vous .

Outre Facebook, Instagram a récemment lancé deux nouveaux flux chronologiques appelés « Following » et « Favoris », qui affichent les derniers messages et les utilisateurs préférés des utilisateurs.

Avec cette approche, les utilisateurs de Facebook pourront (re)découvrir des amis et des pages qui les intéressent. Ce nouvel onglet Flux peut également être divisé en « Favoris », « Amis », « Groupes », « Pages » et plus encore – tout comme l’ancien Facebook l’était.

Ce nouvel onglet sera déployé pour les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, mais cela peut prendre un certain temps avant qu’il ne s’affiche pour tout le monde.

