Miaou ! : 5 jeux pensés pour les amoureux des… chats !

Il va sans dire à quel point les chats sont importants aujourd’hui. Ils sont, pour beaucoup de gens, leur animal de compagnie préféré et même pour les couples à part entière, ce qui se rapproche le plus d’un enfant. Cela, sans oublier qu’ils sont devenus les vrais rois d’Internet. Ou n’avez-vous pas vu ces mèmes qui prétendent que si vous mettez un chat dans une publication, il a de bonnes chances de devenir viral ?

meilleurs jeux de chat

Quoi qu’il en soit, tout ce pouvoir d’attirer les masses ne semble pas avoir servi à l’espèce de chat pour jouer dans trop de jeux vidéo, nous avons donc fait une petite compilation des quelques, mais meilleurs titres que vous pouvez trouver en ce moment sur vos ordinateurs ou consoles. Alors on y va :

Pix le chat

Ce titre est très simple mais ses protagonistes sont les chats, qui doivent sauver une sorte de canards à travers des écrans en forme de labyrinthes (à quel point cela nous rappelle Chu Chu Rocket). Très simple mais extrêmement amusant et frénétique. Vous l’avez disponible sur PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch et même pour l’ancienne Sony PlayStation Vita.

chat robot

Curieuse version indépendante de ceux que vous aimez jouer, qui ont un chat comme protagoniste et que vous devez collecter différentes parties d’une armure pour avancer dans les différentes zones de la carte. Économisant les distances, c’est une sorte de Metroid où, pendant que nous jouons, nous avons accès à de meilleures armes et ressources de cette combinaison spéciale. Vous l’avez sur PC, Xbox et Nintendo Switch et il a un curieux aspect graphique pixélisé en noir et blanc.

quête de chat

Inspiré de The Legend of Zelda de Nintendo, ce jeu est un énorme jeu de rôle épique mettant en vedette un chat intrépide qui nous emmènera dans des terres cachées et affrontera de vrais dangers. C’était un petit succès à l’époque, en 2017, et son chat de tête a eu une seconde chance deux ans plus tard…

Quête de chat II

En effet, Cat Quest II est le résultat indéniable du succès du premier opus qui reprenait pratiquement les mêmes formules de l’original mais en ajoutant plus de contenu et quelques changements dans des mécaniques très spécifiques. Ensemble, ces Cat Quest sont les meilleurs titres de chat pour des heures de divertissement et de substance jouable, ce qui est toujours important. Dans tous les cas, vous les avez pour iOS, Android, PlayStation, Nintendo Switch et PC et ils ont même gagné leurs propres éditions physiques.

errer

Mais bien sûr, si on nous a rappelé que les chats étaient des protagonistes importants dans les jeux vidéo, c’est à cause de Stray, un titre de l’Annapurna qui se concentre entièrement sur la reproduction de ce que serait l’existence d’un chaton marchant, grimpant et descendant de bâtiments à l’intérieur d’un immense ville futuriste pleine de technologie et de robots avec lesquels nous devons interagir, voire la gérer à notre guise.

Une évolution qui fait sensation et que les utilisateurs de cette nouvelle PlayStation Plus Essential ont à disposition gratuitement. Si vous n’êtes pas abonné, il est au prix de seulement 29,99 euros et toutes les notes qu’il récolte sont extrêmement positives, aussi bien sur PS4 que PS5 et PC. Miaou!

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.