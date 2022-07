OnePlus 10 Pro reçoit la troisième mise à jour de l’aperçu du développeur Android 13

Il y a deux mois, OnePlus a initialement commencé à tester Android 13 sur son dernier smartphone phare – le OnePlus 10 Pro. La société a lancé le mois dernier un deuxième aperçu du développeur, également appelé bêta fermée. Et le moment est venu pour le troisième aperçu du développeur avec des corrections de bogues et des améliorations. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour 3 de l’aperçu du développeur OnePlus 10 Pro Android 13.

Si votre OnePlus 10 Pro s’exécute sur le deuxième aperçu du développeur ou même le premier DP, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre OnePlus 10 Pro vers la nouvelle version de l’aperçu du développeur. Évidemment, si vous êtes sur une version stable et que vous voulez goûter aux nouvelles fonctionnalités, vous devez installer manuellement la nouvelle mise à jour sur votre appareil. Cependant, je ne vous recommande pas d’installer les versions d’aperçu du développeur sur votre smartphone principal, mais si vous êtes pressé, vous pouvez rejoindre le programme bêta fermé de l’entreprise lorsque davantage d’emplacements sont disponibles dans le programme.

OnePlus lance la nouvelle version d’aperçu du développeur avec des améliorations et des améliorations, oui, la société n’a rien mentionné de nouveau dans le journal des modifications, à l’exception d’une liste de problèmes connus. Cependant, vous pouvez également vous attendre à un nouveau correctif de sécurité mensuel avec cette version. Consultez le journal des modifications complet et la liste des problèmes connus ici.

OnePlus 10 Pro troisième aperçu du développeur Android 13 – Changelog

Système [Improved] stabilité du système

Problèmes connus L’affichage de l’interface utilisateur peut parfois être anormal. La lecture de musique ne peut pas être interrompue normalement via un casque filaire. Réponse anormale occasionnelle pour le fonctionnement gestuel lorsque l’écran était éteint. Aucune réponse lorsque vous appuyez sur le bouton d’appel vidéo. La luminosité automatique fonctionne parfois anormalement. Problème de plantage lors de la définition de l’animation d’empreintes digitales dans les personnalisations. Problème de retard causé par la modification du taux de rafraîchissement de l’écran. Certaines applications peuvent être perdues après la mise à niveau.



Comme je l’ai mentionné précédemment, si votre OnePlus 10 Pro fonctionne sur l’aperçu du développeur Android 13, vous recevrez la nouvelle mise à jour par liaison radio. Mais si vous utilisez une version stable, vous devez mettre à jour manuellement votre téléphone. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour installer la nouvelle version bêta. Il y a un risque de briquer l’appareil, alors assurez-vous d’effectuer une sauvegarde complète de toutes les données. Vous pouvez également revenir à la version stable. Voici les liens des deux versions d’Android 13 DP et de la version stable précédente.

Télécharger Android 13 Developer Preview 3 pour OnePlus 10 Pro

Conditions préalables:

Effectuez une sauvegarde complète de votre téléphone

4 Go d’espace libre requis

Chargez votre téléphone à au moins 30 %

Les opérateurs TMO/VZW ne sont pas compatibles avec Android 13 DP.

Nous vous demandons de suivre attentivement les étapes afin de pouvoir mettre à jour votre téléphone avec succès sans aucun dommage.

Comment installer Android 13 Developer Preview sur OnePlus 10 Pro

Tout d’abord, vous devez télécharger la version Android 13 DP à partir des liens de téléchargement répertoriés ci-dessus. Copiez maintenant le package dans le stockage de votre téléphone (en dehors de chaque dossier). Ensuite, accédez aux paramètres système> mises à jour du système> cliquez sur l’icône de survol disponible dans le coin supérieur droit> mise à niveau locale> sélectionnez le fichier. Tout est fait, redémarrez votre appareil. C’est ça.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre OnePlus 10 Pro en cours d’exécution sur la mise à jour de l’aperçu du développeur Android 13, également appelée mise à jour bêta. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez revenir à la version stable précédente, vous pouvez télécharger le fichier de construction à partir des liens susmentionnés. C’est ça.

