Instagram déploie une nouvelle expérience de carte pour aider les utilisateurs à découvrir plus de lieux

Instagram cette semaine annoncé une nouvelle expérience cartographique qui est maintenant déployée pour les utilisateurs sur iOS et Android. Avec cette nouvelle expérience, les utilisateurs pourront facilement découvrir plus d’endroits à proximité et voir ce que d’autres personnes y partagent.

Instagram avait déjà une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’explorer les publications d’autres personnes sur une carte. Désormais, la plate-forme appartenant à Meta ajoute encore plus de fonctionnalités à cette fonctionnalité, qui est devenue un moyen de trouver un nouveau restaurant, un café ou même un parc. Cette fonctionnalité, bien sûr, est basée sur les balises géographiques que les utilisateurs peuvent ajouter à leurs publications et histoires.

Vous pouvez rechercher un lieu spécifique dans l’onglet Explorer ou appuyer sur la balise de localisation d’une publication ou d’une histoire pour voir ce qui se trouve à proximité. Ensuite, l’application Instagram affiche d’autres lieux populaires sur la carte afin que vous puissiez voir d’autres publications et histoires partagées à ces endroits.

Pour rendre la recherche encore plus intuitive, Instagram propose des options de filtrage rapide telles que des restaurants, des cafés, des événements, des bars et des hôtels. Une fois que vous avez trouvé un lieu que vous aimez, vous pouvez l’enregistrer pour plus tard, envoyer un message direct, le partager avec quelqu’un, ou même suivre son profil Instagram. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré dans une histoire partagée sur le réseau social que la nouvelle carte aidera les utilisateurs à redécouvrir les entreprises locales.

Instagram a travaillé dur pour introduire de nouvelles fonctionnalités alors que TikTok, son principal concurrent, se développe de plus en plus. Plus tôt ce mois-ci, Instagram a lancé une fonctionnalité d’abonnement afin que les créateurs puissent monétiser leur contenu.

Nouvelle carte, qui est-ce ? 🌐🗺️ Vous pouvez maintenant trouver des endroits populaires autour de vous ou filtrer par catégories comme les cafés ou les salons de beauté. pic.twitter.com/asQR4MfljC —Instagram (@instagram) 19 juillet 2022

Quant à la nouvelle expérience cartographique, elle est désormais disponible pour les utilisateurs exécutant la dernière version de l’application Instagram sur les appareils iPhone et Android. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Instagram sur l’App Store.

