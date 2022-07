La 20e extension de contenu de No Man’s Sky révise massivement les vaisseaux capitaux

Dans le contexte : No Man’s Sky a fourni plus de contenu gratuit que quiconque ne l’avait jamais imaginé. Son lancement mouvementé a incité Hello Games à continuer à travailler sur son titre spatial épique jusqu’à ce qu’il livre tout ce que Sean Murray avait promis depuis le début, mais ne s’est pas arrêté là.

Mercredi, le studio a publié sa 20e mise à jour majeure de contenu axée sur les cargos et les frégates. La mise à jour 3.94 de No Man’s Sky, intitulée Endurance, révise complètement ces vaisseaux capitaux de manière à ce que les joueurs y passent beaucoup plus de temps. Des nouveaux outils de construction de base à un équipage dynamique, les plus grands navires du jeu ne sont plus comme avant.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, les cargos sont de grands navires dans No Man’s Sky principalement utilisés pour stocker des vaisseaux stellaires et explorer l’univers. Ils ont parcouru un long chemin depuis leurs humbles débuts, mais les vaisseaux capitaux ont toujours semblé à l’emporte-version et dépourvus de vie à part les vendeurs aléatoires dans le hangar et l’équipage de pont de deux hommes du navire.

Ces navires sont entièrement différents après la mise à jour Endurance. En plus de l’équipage de pont standard, les joueurs trouveront désormais du personnel de fret effectuant des tâches et errant dans les cintres parmi les commerçants qui ont débarqué pour vendre leurs marchandises. Ils verront également des membres de leurs flottes de frégates et de chasse serpenter à travers le navire.

L’ajout de ces PNJ supplémentaires à la liste des personnages sur les vaisseaux capitaux n’affecte pas trop le gameplay, mais cela crée une atmosphère plus réaliste. Au lieu que l’engin colossal ressemble à une épave fantôme, ce sera désormais un endroit animé ressemblant à ce à quoi on pourrait s’attendre sur un vaisseau aussi massif.

Un autre aspect des cargos qui ont été retravaillés est la construction de base. Les bases orbitales existent depuis quelques années, mais je n’en ai jamais construit parce que je suis nulle en décoration. La mise à jour Endurance facilitera les choses en ajoutant des salles thématiques préfabriquées. Les joueurs avancés auront toujours un accès complet à tous les outils de construction de cargos précédents pour continuer à créer des maisons en orbite incroyables et élaborées. Cependant, maintenant, les noobs comme moi peuvent créer une base décente sans autant de planification et de compétences.

Même les constructeurs avancés trouveront que les nouveaux ajouts aux versions de base du cargo suscitent de nouvelles idées pour le remodelage ou la construction à partir de zéro, y compris les couloirs en verre, les passerelles extérieures, les salles à thème, les modules agricoles et les ponts d’observation. Une fois que vous avez aménagé la base de votre vaisseau capital et que le membre d’équipage se promène, vous ne regarderez plus jamais les cargos de la même manière.

Peut-être encore plus excitant est que les cargos aléatoires rencontrés en jouant sont également soumis à ces changements. Même si les extérieurs des vaisseaux capitaux générés de manière procédurale semblaient différents, les intérieurs étaient tous les mêmes. La mise à jour Endurance ajoute des plans d’étage générés de manière procédurale et un équipage animé à tous les cargos NPC.

Ainsi, même si vous n’aimez toujours pas la construction de bases dans l’espace, les navires que vous rencontrerez se sentiront plus vivants et uniques. Mieux encore, lorsque vous réussissez à en sauver un des pirates et que le capitaine vous propose de vous le vendre, vous pouvez personnaliser davantage l’intérieur préconstruit ou le laisser tel quel.

Ce sont les changements les plus excitants du patch No Man’s Sky 3.94, mais comme toujours, il y a des tonnes d’améliorations visuelles et de qualité de vie que nous n’avons pas le temps de mentionner. Rendez-vous sur les notes de mise à jour pour voir ce qui est en magasin.

Si vous n’avez pas joué à NMS depuis longtemps, cela vaut la peine de le réinstaller, compte tenu de tout le contenu qui a atterri l’année dernière.