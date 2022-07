Ce mod bon marché peut augmenter les performances soutenues du MacBook Air M2

Le MacBook Air 2022, qui est arrivé dans les magasins la semaine dernière, présente non seulement un tout nouveau design, mais également la dernière puce M2 d’Apple. Et bien que M2 soit plus rapide que M1 et conserve également son efficacité, MacBook Air n’a pas de ventilateur interne, ce qui peut rendre l’ordinateur portable très chaud lors de l’exécution de flux de travail lourds. Cependant, il existe un mod bon marché qui peut augmenter les performances soutenues du MacBook Air M2.

YouTuber Max Tech, qui a déjà partagé plusieurs vidéos des composants internes du MacBook Air 2022, a décidé d’appliquer un mod bon marché à son ordinateur portable pour tester s’il en résulterait plus de performances. Bien que les puces Apple Silicon puissent fonctionner sans problème sans système de refroidissement avancé, elles deviennent toujours assez chaudes en fonction des tâches avec lesquelles l’utilisateur travaille.

Et en ce qui concerne le nouveau MacBook Air M2, iFixit a déjà montré que la machine s’appuie exclusivement sur de la pâte thermique et du ruban graphite pour dissiper la chaleur des composants internes. Max Tech a donc trouvé une « solution » pour améliorer la dissipation thermique du nouveau MacBook.

Meilleures performances avec un tampon thermique à 15 $

Comme le montre l’une de ses dernières vidéos, Max a retiré le capot inférieur de l’ordinateur portable pour ajouter un tampon thermique de 15 $ au-dessus de la carte mère, où se trouve la puce M2. Le coussin thermique est capable de transférer rapidement la chaleur de la puce et de la carte mère vers la surface du MacBook. En conséquence, le Mac est censé fonctionner encore plus froid, ce qui se traduit par des performances plus soutenues.

Et il s’avère que cela fonctionne vraiment. Dans l’un de ses tests, le YouTuber a exporté 50 images de 42 mégapixels chacune à l’aide d’Adobe Lightroom. L’ordinateur portable non modifié a pris 2 minutes et 55 secondes pour effectuer cette tâche, tandis que le MacBook avec le tampon thermique n’a pris que 1 minute et 56 secondes.

Le MacBook Air M2 modifié a également obtenu de meilleurs résultats dans les tests de référence, ce qui confirme que le meilleur système de refroidissement aide la machine à fonctionner avec de meilleures performances. Alors que le MacBook d’origine commence à perdre des performances soutenues après avoir exécuté des tâches lourdes pendant quatre à cinq minutes, l’ordinateur portable modifié prend près de 10 minutes pour réduire les performances en raison de la température interne.

Lors des tests, le MacBook Air M2 non modifié a atteint une température de 108°C, tandis que le MacBook modifié a atteint 97°C comme température maximale.

Les propriétaires de M2 ​​MacBook Air devraient-ils s’inquiéter à ce sujet ?

En fait non. Comme mentionné précédemment, ces scénarios prennent en compte des flux de travail lourds sur de longues périodes. Si vous ne prévoyez pas de faire des choses comme le rendu de longues vidéos haute résolution tous les jours, ce n’est probablement pas un problème pour vous.

La puce M2 est suffisamment efficace pour exécuter la plupart des tâches telles que la navigation sur le Web, la diffusion en continu et même l’édition photo et vidéo de base sans faire face à des problèmes de limitation thermique – qui est le processus qui limite la vitesse du processeur pour réduire la température des composants. Il convient également de noter que la modification de votre MacBook finira par annuler la garantie d’un an d’Apple.

Même ainsi, il est toujours intéressant de voir qu’avoir un meilleur système de refroidissement aide réellement l’ordinateur à mieux fonctionner. Sans surprise, Apple vend le MacBook Pro M2 avec un ventilateur interne pour des performances plus durables. Souhaitez-vous modifier votre MacBook Air M2 avec un pad thermique ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

