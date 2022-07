5 bandes dessinées de science-fiction que tout le monde devrait lire

Lorsque nous parlons de bandes dessinées plusieurs fois, nous traduisons automatiquement dans notre cerveau que nous allons nous référer soit à DC soit à Marvel mais, en réalité et comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, il existe d’innombrables publications, personnages, auteurs et merveilles cachées qu’ils déplacent loin de ces sagas connues et qui nous permettent de plonger dans de petits univers tout aussi riches en aventures. Nous avons donc décidé d’en collecter cinq que nous vous recommandons de lire, car ils vous apporteront sûrement d’agréables surprises.

Voici les 5 BD de science-fiction que vous devriez lire (ou du moins découvrir) plusieurs fois dans votre vie :

Galactique Battlestar 1880

Vous avez raison. Il existe et quelqu’un a osé le faire, une adaptation de Battle Star Galactica, qui a été le premier film à sortir en salles à la fin des années 70, seulement ici il transforme une bonne partie de la technologie spatiale en un steampunk amusant avec des robots, des navires et des appareils qui se déplacent grâce à la puissance des machines à vapeur. Une nouvelle façon de profiter d’un space opéra d’un autre temps d’une manière complètement différente.

forgeron

Et nous continuons avec des bandes dessinées qui nous montrent des événements historiques d’une manière très différente de ce qui s’est réellement passé. Arrowsmith nous emmène dans une sorte de Première Guerre mondiale où la Colombie (USA) et la Prusse s’engagent dans un conflit où les armes principales sont des dragons et, aussi, des technologies sophistiquées propulsées par des moteurs à vapeur. Toute une imagerie steampunk incroyablement créative qui revient à la mode chez de nombreux auteurs de bandes dessinées.

Contes xénozoïques

Cette sélection ne pouvait pas passer à côté d’un monde futur complètement anéanti par une apocalypse qui a laissé la Terre en friche mais, curieusement, elle est habitée par des dinosaures. De ce travail, qui a été initialement publié en 1986 par Mark Schultz, l’un des jeux vidéo les plus reconnaissables de Capcom pour les machines d’arcade est né, comme Cadillacs et Dinosaurs. Bien qu’il n’ait pas encore 40 ans, ce Xenozoic Tales est un classique complet.

Maison d’Hauteville

Hauteville House était le nom sous lequel la maison d’exil de l’écrivain Victor Hugo était connue, et cette bande dessinée rappelle pourquoi il est venu vivre dans une telle situation. L’histoire nous emmène dans un monde de science-fiction steampunk où un groupe de rebelles affronte les troupes maléfiques de Napoléon III. Cette petite merveille nous offre tout : aventures, suspense, intrigues d’espionnage, batailles et un univers élaboré où apparaissent les artifices les plus incroyables et impossibles de ce 19e siècle alternatif qu’elle suggère.

V pour Vendetta

Et nous arrivons à la dernière recommandation. Vous êtes sûrement nombreux à avoir vu le film à succès basé sur la bande dessinée d’Alan Moore et David Lloyd, mais nous vous proposons de vous plonger dans cet univers original que vous ne trouverez que dans les bandes dessinées publiées après 1980. Alors si vous voulez en savoir plus sur protagoniste, cette « Poupée » qui met en échec les autorités de ce monde dystopique dans lequel se déroule l’histoire et qui est assez similaire à ce que George Orwell a imaginé avec son 1984.

