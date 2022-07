Beats Studio Buds Nickmercs edition disponible ce vendredi dans des couleurs stylisées

Les Beats Studio Buds reçoivent une nouvelle édition en collaboration avec le streamer Twitch NICKMERCS Kolcheff. Il s’agit du troisième partenariat avec Beats depuis que la société a lancé les écouteurs Studio Buds 2021.

Chaque oreillette porte les lettres MFAM (famille Mercs), rendant hommage à sa fidèle communauté Twitch, et l’écusson Spartan conçu sur l’étui de chargement, faisant référence à son nom de famille d’origine grecque.

Beats dit que Kolcheff a un long partenariat avec la société, ayant déjà collaboré à deux lancements de marque avec FaZe Clan et également à « diverses activations sur Twitch pour promouvoir Beats Fit Pro et Beats Studio Buds ».

« Les Beats Studio Buds sont les écouteurs que j’utilise tous les jours », a déclaré NICKMERCS. « Je travaille et voyage avec eux depuis un certain temps maintenant et je suis super excité et fier de collaborer avec Beats pour produire les MFAM Beats Buds que ma communauté dans le monde entier peut porter avec fierté n’importe où. »