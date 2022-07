Le démontage d'iFixit montre qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur du nouveau MacBook Air M2.

Le nouveau MacBook Air M2 est enfin là. Et tandis que certains clients ne mettront pas la main dessus avant un mois, ceux qui l’ont acheté en précommande ont maintenant reçu leur nouvel ordinateur portable. iFixit a également mis la main sur le MacBook Air M2 pour nous montrer un démontage complet de ce qu’il y a à l’intérieur de la nouvelle machine.

Démontage du MacBook Air M2

Grâce à iFixit, nous avons déjà jeté un coup d’œil à ce qu’il y a à l’intérieur du nouveau MacBook Pro M2 – qui, contrairement au MacBook Air, est essentiellement le même modèle que la génération précédente mais avec une nouvelle puce. Netcost-security.fr avait déjà partagé quelques photos montrant les composants internes du MacBook Air M2, mais le démontage d’iFixit a révélé quelques surprises.

À travers une image radiographique, iFixit montre l’un des principaux changements de ce nouveau MacBook Air : les haut-parleurs. Auparavant, les haut-parleurs étaient positionnés sur les côtés gauche et droit de l’ordinateur portable. Désormais, ils sont placés au-dessus du clavier, cachés entre le boîtier et l’écran.

Le retrait du capot inférieur du MacBook Air M2 est devenu plus simple car il ne comporte plus que quatre vis au lieu de dix. Bien que cela se traduise par un design beaucoup plus minimaliste, cela ne indique pas que cette machine est plus facile à réparer. La plupart des connecteurs de la carte mère et de la batterie sont cachés et protégés, mais les déconnecter n’est pas vraiment difficile.

La carte mère est également protégée par un blindage métallique et, sans surprise, elle est extrêmement compacte. Presque comme s’il y avait un iPad à l’intérieur de ce Mac, ce qui est assez vrai puisque les Mac et les appareils iOS partagent maintenant la même architecture avec les puces Apple Silicon. Sans surprise également, les composants sont soudés à la carte mère et ne peuvent pas être facilement remplacés.

Un SSD plus lent et… un accéléromètre

Cela avait déjà été confirmé par Apple ainsi que par plusieurs critiques techniques, mais le MacBook Air M2 est livré avec une seule puce NAND de 256 Go pour le SSD dans sa configuration d’entrée de gamme. Tout comme avec le nouveau MacBook Pro 13 pouces, cela se traduit par des performances SSD plus lentes par rapport aux modèles qui ont deux puces NAND combinées.

A titre de comparaison, alors que les vitesses de lecture du SSD des MacBook M1 atteignent près de 3 Go/s, le SSD de 256 Go des nouveaux MacBook M2 atteint à peine 1,5 Go/s. C’est la moitié de la vitesse des MacBook de la génération précédente et des modèles les plus chers avec un stockage interne plus important.

D’autres bribes incluent un nouveau pilote Thunderbolt 3 fabriqué par Apple au lieu d’Intel, une puce USI pour le Wi-Fi et le Bluetooth (et pas d’ultra large bande) et… un accéléromètre. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un accéléromètre est un capteur utilisé pour détecter un mouvement. On ne sait pas pourquoi Apple a mis l’un de ces capteurs dans un Mac. Cela peut être lié à une fonctionnalité inédite ou à quelque chose pour détecter si l’utilisateur a accidentellement laissé tomber l’ordinateur portable.

iFixit note également que le MacBook Air M2 n’a pas de dissipateur de chaleur, il s’appuie donc exclusivement sur de la pâte thermique et du ruban de graphite pour dissiper la chaleur des composants internes. Certains tests récents ont révélé que le M2 MacBook Pro devient plus chaud que le modèle M1 dans certaines situations, et il semble que cela pourrait également être un problème pour les utilisateurs de M2 ​​MacBook Air, du moins lors de l’exécution de tâches très exigeantes.

La batterie de 52,6 Wh est collée au boîtier avec des stickers adhésifs et le trackpad Force Touch peut être facilement retiré. C’est donc ce qu’il y a à l’intérieur du nouveau MacBook Air : une batterie géante, un trackpad et une carte mère super compacte avec tout soudé dessus.

Le MacBook Air M2 est-il réparable ?

Bien que vous puissiez remplacer certains des composants du nouveau MacBook Air M2, cela n’est pas tout à fait certain et nécessite les bons outils. Bien sûr, vous ne pouvez pas remplacer des éléments tels que le processeur ou le SSD, nous parlons donc de la batterie, du trackpad, des haut-parleurs et du clavier.

Assurez-vous de regarder le démontage complet ci-dessous ou sur YouTube :

Les prix du nouveau MacBook Air commencent à 1 199 $ aux États-Unis. Assurez-vous de jeter un œil à Amazon pour les offres spéciales sur les MacBook.

