Test du MKBHD M2 MacBook Air : Impressionnant ; seuil de 5 minutes ; deux inconvénients de la couleur de minuit

La revue MKBHD M2 MacBook Air a atterri aujourd’hui, après une vague de critiques précédentes la semaine dernière. Le ton général est extrêmement positif, Brownlee louant la conception, les performances et la durée de vie de la batterie.

Il prévient cependant qu’il s’agit vraiment d’un achat de 1 500 $ et que si la couleur Midnight est belle, c’est aussi un aimant à empreintes digitales – et se raye facilement …

Brownlee dit que le nouveau design est meilleur à tous points de vue.

À [Apple’s] crédit, ils ont changé et mis à jour presque tout ce qui concerne cette conception et pour le mieux. La forme en coin se rétrécissait pour apparaître et se sentir plus mince sur les bords, mais maintenant tout est plat. Il fait 11 millimètres de diamètre, ce qui est en fait plus fin dans l’ensemble et je l’aime vraiment de cette façon. C’est l’une de ces formes que vous avez l’impression de pouvoir prendre et emporter partout, vraiment ultra portable.

L’autonomie de la batterie indique que vous n’avez jamais besoin de penser à la recharger au milieu de la journée.

Il dit que le fait d’avoir les deux ports USB-C du même côté est un problème, mais la chose la plus importante à savoir sont les deux inconvénients de la nouvelle couleur Midnight.

Mais en plus de cela, il y a des problèmes de durabilité. L’usure normale de la zone du trackpad semble correcte. Mais ce que nous avons vu sur l’unité d’test que j’avais il y a quelques semaines – l’unité de premières impressions – concernait ces ports, le port USB-C et les ports MagSafe, si vous manquez de le brancher suffisamment de fois, vous allez vous gratter la peinture et ce sera plus visible sur cet ordinateur portable sombre car il a de l’argent en dessous.

Mais nous avions raison dès les premières impressions, celle-ci est un véritable aimant à empreintes digitales ! [You see them] l’instant où vous commencez à l’utiliser, et il est impossible de le garder propre.

Lorsqu’on leur a demandé sur Twitter et Instagram ce que l’test du MKBHD M2 MacBook Air devrait couvrir, la grande question que tout le monde a posée était de savoir comment les performances se comparent au M2 MacBook Pro. Ici, il a été incroyablement impressionné, disant qu’il y a très peu de différence jusqu’à ce que l’Air atteigne sa limite thermique.

Cela semble assez court, mais quand on y pense, c’est beaucoup de charge soutenue. [You won’t hit that] la retouche photo ou le codage ou de courtes rafales comme des trucs de référence, une référence de deux minutes ne montrera pas cette différence ici.

Dans les trucs courts et en rafale, il suit très bien le MacBook Pro. Ils sont très similaires en termes de performances avec des trucs rapides courts et répétitifs, jusqu’à quelques minutes. Mais à un moment donné, avec une charge de travail soutenue, cet ordinateur portable va devenir si chaud sans ventilateur qu’il doit accélérer pour ne pas surchauffer.

Brownlee prévient que vous ne devriez pas vous laisser berner par le prix de départ de 1 200 $ : il s’agit d’un ordinateur portable à 1 500 $.

D’accord, donc cet ordinateur portable commence à 1 199, donc 1 200 $, soit déjà 200 $ de plus que le MacBook Air M1 […] Mais la version de base a également le même problème de SSD que le MacBook Pro M2 de base. Cela indique que la version 256 Go, qui utilise un seul module SSD au lieu de deux plus petits, est nettement plus lente que le reste de la gamme. Littéralement la moitié de la vitesse et ce n’est pas anodin.

N’oubliez pas que la version de base n’a également que huit Go de mémoire, n’est-ce pas ? Et le système M2 sur une puce indique que la mémoire partagée est pour l’ensemble du système. Donc, si vous en faites assez, vous pouvez en fait remplir cette mémoire assez rapidement, c’est-à-dire lorsqu’elle commence à échanger et à utiliser le SSD. Et lorsque cela se produit, les choses commencent en fait à se sentir plus lentes sur ce modèle de base. Il en coûte donc 200 dollars supplémentaires pour le mettre à niveau à 512 Go – c’est la version que j’ai testée, et c’est par là qu’elle aurait dû commencer en premier lieu.

Maintenant, vous êtes assis à 1 400 dollars. Et 1 400 dollars, ce n’est pas la même chose, comme un prix super facile et magique de 1 000 $ comme nous l’avions avec la dernière génération, c’est beaucoup plus. Alors, voici comment j’y pense : si vous êtes quelqu’un qui envisage réellement d’acheter le nouveau MacBook Air, je considérerais simplement qu’il s’agit d’un ordinateur portable à 1 500 $.

Moins, si vous ne voulez pas dépenser autant, alors vous devriez probablement regarder le MacBook Air M1. C’est toujours 1 000 $, toujours dans la gamme, toujours un excellent ordinateur portable.