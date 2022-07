Kai Havertz Futties, comment terminer son SBC dans FIFA 22

FIFA 22 s’inscrit pleinement dans l’une des promotions les plus pertinentes de l’histoire d’Ultimate Team dans la saga. Les Futties célèbrent les meilleurs joueurs de la saison et les moments les plus mémorables, ainsi que toutes sortes de contenus passés. La communauté peut également faire sa part en votant pour les plus performants, qui reçoivent leur propre article spécial.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur Havertz Futties, que vous pouvez ajouter à votre club en complétant leur propre défi de création d’équipe. Vous avez jusqu’au samedi 23 juillet prochain à 19h00 (CEST) pour l’obtenir.

Comment terminer les SBC Kai Havertz Futties dans FIFA 22

émulation tactique

Conditions

Au moins un joueur de Chelsea

Évaluation d’équipe minimale de 83

Minimum 70 chimie d’équipe

Récompense : pack de deux joueurs or rares

La solution

PT : Fabianski, 82 ans, West Ham

DC : Azpilicueta, 83 ans, Chelsea

DC : Matip, 83 ans, Liverpool

DC : Chilwell, 82 ans, Chelsea

CM : Soucek, 82 ans, West Ham

CM : Hojbjerg, 83 ans, Tottenham

Municipalité rurale : Buendia, 79, Aston Villa

MG : Zaha, 82 ans, Crystal Palace

MOC :Ndidi, 85 ans, Leicester

ST : Cavani, 85 ans, Manchester United

ST : Weghorst, 83 ans, Burnley

Allemagne

Conditions

Au moins un joueur d’Allemagne

Évaluation d’équipe minimale de 85

Chimie 60 de la chimie de l’équipe

Récompense : Pack Joueurs Or

La solution

PT : Sommer, 85 ans, Borussia Mönchengladbach

DC : Portugal, 82 ans, Real Sociedad

DC : Sule, 82 ans, Bayern Munich

AR : David Silva, 94 ans, Real Sociedad (Metamorfo)

DG : Angelino, 83 ans, RB Leipzig

CDM : Hojbjerg, 83 ans, Tottenham

CDM : Sabitzer, 84 ans, Bayern Munich

MOC : Stindl, 82 ans, Borussia Mönchengladbach

MOC : Kramaric, 83 ans, TSG Hoffenheim

MOC : Dani Olmo, 82 ans, RB Leipzig

ST : André Silva, 84 ans, RB Leipzig

première ligue

Conditions

Au moins un joueur de Premier League

Évaluation d’équipe minimale de 86

Chimie 50 équipe minimum

Récompense : Pack Gold Top Players

La solution

PT : Onana, 83 ans, Ajax

DC : Tadic, 84 ans, Ajax

DC : David Silva, 94 ans, Real Sociedad (Metamorfo)

RHP : Vela, 83 ans, Los Angeles FC

DG : Angelino, 83 ans, RB Leipzig

CM : Sabitzer, 84 ans, Bayern Munich

CM : Szoboszlai, 88 ans, RB Leipzig (Ligue Europa RTTF)

MD : Ziyech, 84 ans, Chelsea

MG : Kostic, 84, Eintracht Francfort

BU : Kramaric, 83 ans, TSG Hoffenheim

ST : André Silva, 84 ans, RB Leipzig

Source : Futbin