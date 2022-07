FIFA 22 Futties : qu’est-ce que c’est, comment voter, système d’alchimie…

FIFA 22 célèbre sa nouvelle promotion Ultimate Team. Les futties vous permettront de renforcer votre club avec la trêve estivale à travers cinq semaines de récompenses en tous genres. Nous participons à l’un des événements les plus importants du calendrier FUT, nous décrivons donc ci-dessous en détail ce à quoi vous pouvez vous attendre jusqu’au 19 août.

Comment fonctionne Futties dans FIFA 22 ?

Les principales mécaniques de Futties passent par les votes hebdomadaires. La communauté pourra enchérir sur le joueur qu’elle souhaite recevoir un traitement spécial, c’est-à-dire recevoir un objet Futtie. La méthode est très simple. Lorsque vous vous connectez, vous trouverez un choix de joueur prêté.

Votre choix donnera lieu à un vote dont la conclusion sera connue en fin de semaine. Les deux joueurs nominés avec le plus de votes seront publiés dans un format spécial dans le cadre des Squad Building Challenges. Ceux-ci recevront également une mise à jour hebdomadaire qui améliorera leurs statistiques.

Les éléments Futties s’intègrent dans votre club de la même manière que les héros FUT. Son système de chimie vous permet d’obtenir un lien vert avec n’importe quel joueur jumelé de la même ligue.

De plus, au cours de ces 5 semaines, vous verrez des articles publiés via les objectifs et d’autres défis de création d’équipe. Ces joueurs feront partie des favoris de la communauté lors du voyage de FIFA 22 sur le marché. Trois équipes seront également ajoutées à l’ouverture du pack par lots hebdomadaires qui réuniront les meilleurs footballeurs du jeu.

Ci-dessous, nous vous indiquons les récompenses finales des champions FUT pendant cette fenêtre.

Rang 1 et 2 : 92+ Shapeshifters et pack EFIGS TOTS à 3 joueurs ou 92+ Shapeshifters et choix de 5 joueurs EFIGS TOTS.

Rang 3 : 92+ Shapeshifters et pack EFIGS TOTS à 3 joueurs ou 92+ Shapeshifters et choix de EFIGS TOTS à 4 joueurs.

Rang 4 : 90+ Shapeshifters et pack EFIGS TOTS à 3 joueurs ou 92+ Shapeshifters et choix de EFIGS TOTS à 4 joueurs.

Rangs 5 ​​et 6 : 92+ Shapeshifters et choix d’EFIGS TOTS entre 3 joueurs.

Rang 7 et 8 : Moyenne maximale de 92 en Shapeshifters et choix TOTS entre 4 joueurs

Rang 9 et 10 : Max 92 de moyenne en Shapeshifters et TOTS choix entre 2 joueurs.

Source : FIFA 22