La date de lancement du casque Apple est toujours fixée au début de 2023 ; Modèle de 2e génération plus tôt que prévu

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement réitère que les choses sont toujours sur la bonne voie pour une date de lancement du casque Apple au début de l’année prochaine, mais poursuit en suggérant qu’un modèle de deuxième génération sera mis en vente plus tôt que prévu.

Kuo a récemment prédit que le casque de réalité mixte de 2e génération ne serait pas lancé avant 2025, mais le rapport d’aujourd’hui indique qu’Apple semble viser 2024 à la place…

Arrière plan

Nous avons récemment résumé l’histoire jusqu’à présent :

On pense qu’Apple a des objectifs à court, moyen et long terme dans ce domaine. Le premier produit que nous attendons est un casque Apple à réalité mixte. Cela ressemblera probablement à peu près aux casques de réalité virtuelle (VR) actuels, mais avec des caméras externes pour incorporer du contenu de réalité augmentée (AR). On pense que Meta, le parent de Facebook, travaille sur un appareil similaire. L’équipe Apple Headset aurait fait la démonstration de l’appareil au conseil d’administration de l’entreprise, ce qui implique qu’il a atteint un stade avancé de développement. La prochaine étape sera probablement une version plus abordable et probablement plus compacte de la même chose. On pense que l’objectif à long terme d’Apple est quelque chose que l’on appelle généralement les lunettes Apple. Cela décrit un appareil qui ressemble beaucoup plus à des lunettes conventionnelles, mais qui est capable de superposer du contenu AR. Ce concept a été réalisé pour la première fois dans l’infortuné Google Glass.

Il existe un consensus clair sur le fait que le premier casque Apple sera lancé au début de 2023. Il devrait être à la fois volumineux et coûteux, avec un prix pouvant atteindre 3 000 dollars. On pense que ce modèle est principalement destiné aux développeurs.

Un modèle de 2e génération plus léger, plus compact et plus abordable est déjà en développement. Kuo a récemment suggéré que cela ne serait pas lancé avant 2025, mais L’élec dit que ses sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’Apple vise actuellement à mettre ce modèle en vente dans le courant de 2024.

Apple lance un appareil de réalité étendue (XR) au début de l’année prochaine. L’industrie nationale des pièces·équipements a commencé à se préparer à la production de masse de pièces XR. Apple a déjà commencé le développement d’un produit de 2e génération après ses préparatifs pour la sortie de l’appareil XR de 1re génération l’année prochaine […] L’industrie nationale des pièces · équipements prépare des pièces pour les appareils Apple XR dans le but d’une production de masse au quatrième trimestre de cette année, et signe des commandes pour la production de pièces et l’inspection des équipements. On s’attend à ce que les appareils Apple XR sortent au début de l’année prochaine compte tenu du calendrier de production de masse des pièces. Comme il s’agit de la première gamme de produits qu’ils lancent, le volume de production ne devrait pas être important […] Apple développe également un appareil XR de 2e génération en même temps, dans le but de le lancer en 2024. Le produit de 2e génération devrait être beaucoup plus léger que le produit de 1re génération et équipé d’une fonction d’appel. Ils visent à populariser les appareils XR en augmentant considérablement la portabilité.

Meta, le parent de Facebook, travaille sur un casque Quest Pro VR/AR, avec des spécifications similaires à celles suggérées pour le casque de 1ère génération d’Apple, mais à un prix nettement inférieur.

Le nouveau casque Meta aura un traitement graphique et une puissance bien meilleurs que le casque Meta Quest classique. Il comprendra également des caméras externes haute résolution pour simuler la réalité augmentée en couleur, le suivi des yeux, plus de stockage, de nouveaux contrôleurs et des écrans haute résolution pour la réalité virtuelle. […] Cela coûtera plus de 1 000 $, selon une personne au courant de l’affaire qui a demandé à ne pas être identifiée car les détails ne sont pas encore publics.

Le différentiel de prix anticipé est dû au fait qu’Apple voudra sa marge bénéficiaire habituelle de 37 %, tandis que la stratégie de Meta serait de vendre ses casques au prix coûtant – voire à perte – afin de populariser le métaverse. La société espère alors tirer profit de sa réduction des ventes d’applications, comme elle le fait avec ses casques Quest existants, mais certains ont qualifié ce modèle commercial de « non durable ».

Photo : Avis fiables/CC BY-NC-ND 4.0

