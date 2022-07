Stranger Things : Voici quelques-unes des théories les plus folles à son sujet

La quatrième saison de Stranger Things appartient à l’histoire. Le week-end dernier, nous avons enfin pu voir les deux derniers épisodes qui composaient la deuxième partie. En voyant les commentaires sur les réseaux sociaux, on peut assurer que les deux chapitres ont été un succès complet, malgré le fait que chacun d’eux a eu une extension similaire à ce que l’on verrait dans un film. Jusqu’à la cinquième et dernière saison de l’émission, il ne nous reste plus qu’à débattre et à spéculer. Et c’est exactement pour cela que nous sommes venus aujourd’hui. Les théories qui pointaient vers la fin de la saison étaient-elles correctes ? Comment les gens pensent-ils que la série va se terminer ?

La meilleure saison de Stranger Things à ce jour ?

Papa et The Plan ont mis fin à la quatrième saison de Stranger Things. En général, la série a fait un saut qualitatif très important, dans lequel il a été possible d’apprécier à tout moment le budget plus élevé que cette production a eu. Les Duffer Brothers ont également montré qu’ils n’étaient pas à court d’idées, et la série en général a eu un accueil très positif du public. Ses épisodes ont simplement été critiqués pour être excessivement longs et pour avoir quelques intrigues légèrement consommables.

Nous revenons à nouveau à cette période sèche au cours de laquelle Netflix nous publiera de temps en temps un petit teaser et nous essaierons de faire toutes sortes de spéculations. Cependant, les premières théories de fans sont déjà avec nous. Le magazine Vanity Fair a fait un exercice très original ces jours-ci en utilisant une partie du casting de la série.

Les meilleures théories sur la fin de Stranger Things

Juste une semaine avant la sortie des deux derniers épisodes de la série, Vanity Fair a mis en ligne une vidéo sur YouTube dans laquelle Joe Keery, Maya Hawke, Natalia Dyer et Joe Quinn sont assis sur un canapé. Ensuite, comme un mystère, on leur apprend certaines des théories folles que les fans de la série ont inventées sur des forums comme Reddit et les commentaires Twitter. L’idée est très drôle, et même les acteurs eux-mêmes sont surpris et éclatent de rire devant l’originalité de certains fans. Certaines théories pointent vers la fin de la saison et d’autres vont plus loin et tentent de prédire la fin de la série. Nous avons sélectionné quelques-uns des plus intéressants :

Un Donjons & Dragons qui a dérapé

« Tout ce que nous avons vu dans la série n’est rien de plus qu’un jeu élaboré de Donjons et Dragons. The Boys sont en fait des adultes et fantasment sur leurs cauchemars d’enfance imaginaires. »

Après avoir lu cette théorie, les acteurs commencent à imaginer quels acteurs plus âgés joueraient leurs personnages. Ensuite, ils approfondissent encore plus la théorie en montrant une vision encore plus élaborée.

Onze sera le dernier méchant

« Onze finira par être le méchant, soit par sa propre volonté, soit sous le contrôle de Mind Flayer. »

Pour les acteurs, c’était la théorie la plus évidente, bien qu’ils s’accordent à dire que cela surprendrait les téléspectateurs.

Nancy mourra en sauvant Robin

Nancy mourra en sauvant la vie de Robin. Ils seront ensemble et jumelés tout au long de la saison. Robin était aussi le meilleur ami de Barb. Ils rejoindront pour cette raison. »

Le casting adhère certainement à cette théorie. Ils considèrent qu’il est assez bien élaboré et qu’il a sa justification. Cependant, Maya Hawke soutient que c’est ce qui se passe dans les livres de l’univers étendu qui ne sont pas écrits par les Duffers, il était donc moins susceptible de se retrouver dans la série.

Voyage dans le temps dans la saison 5

Cette théorie est également très agréable. Il y a des tonnes d’éléments Returnal vers le futur dans cette saison de Stranger Things. Pour cette raison, certains pensent que la dernière saison sera marquée par le voyage dans le temps. De notre côté, on aimerait que ce ne soit pas comme ça, puisque c’est déjà arrivé avec Lost et qu’il n’a pas plu au goût de tout le monde.