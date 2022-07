Pixelmator 2.7 obtient une refonte moderne, la prise en charge des documents Pixelmator Pro, plus

Pixelmator 2.7 est sorti aujourd’hui avec une refonte moderne, la prise en charge des documents Pixelmator Pro et des améliorations de performances, grâce à l’utilisation de graphiques en métal.

La société avertit que la prise en charge des documents Pixelmator Pro est actuellement limitée, mais promet plus à venir.

Pixelmator est une excellente alternative à Adobe Photoshop pour iPhone, iPad et Mac. Disponible dans l’App Store, Pixelmator comprend des fonctionnalités avancées d’édition d’images telles que des calques, des pinceaux, des effets, des filtres, etc. Utilisez divers outils de sélection pour modifier avec précision des régions spécifiques d’une photo ou utilisez un remplissage sensible au contenu pour supprimer automatiquement des éléments d’une scène. Pixelmator est fréquemment mis à jour pour prendre en charge les dernières technologies et fonctionnalités de la plate-forme Apple et utilise iCloud pour synchroniser et collaborer sur des projets sur ses applications iOS et macOS.

La société a fait cette annonce dans un article de blog.

Un design rafraîchi correspond au look frais et moderne d’iOS 15 et rend Pixelmator pour iOS plus facile à utiliser que jamais. Ces changements touchent à peu près toutes les parties de l’application d’une manière ou d’une autre. Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités pratiques, amélioré la convivialité et mis à jour la conception des menus et des boutons pour vous sentir comme chez vous sur les dernières versions d’iOS.

Pixelmator pour iOS peut désormais ouvrir et exporter des documents Pixelmator Pro ! Nous appelons cette prise en charge initiale car un certain nombre de choses différentes ne sont pas entièrement prises en charge, mais il est maintenant beaucoup plus facile d’utiliser Pixelmator pour iOS dans les flux de travail avec Pixelmator Pro.

Grâce à l’utilisation de la puissante technologie graphique Metal pour son pipeline graphique, Pixelmator pour iOS est désormais encore plus rapide qu’auparavant. Vous devriez remarquer des améliorations de performances à tous les niveaux, bien qu’elles soient plus importantes dans le moteur de peinture.