Pratique avec les lampes HomeKit modulaires Ultra Black Triangles en édition limitée de Nanoleaf

Nanoleaf a fêté son 10e anniversaire cet été et pour célébrer cet exploit, la société lance une nouvelle édition limitée de ses lampes modulaires HomeKit Shapes Triangles. Voici notre aperçu pratique des nouveaux triangles Nanoleaf Ultra Black.

Nanoleaf a annoncé l’édition limitée Ultra Black Triangles dans un communiqué de presse ce matin :

«Avec une finition noire à 360º inédite, les nouveaux Shapes Ultra Black Triangles offrent un design audacieux associé à un éclairage RVB vibrant animé et inspiré par l’énorme demande de la communauté de Nanoleaf. Lorsqu’ils sont éteints, les panneaux noirs sont une œuvre d’art géométrique élégante. Allumez-les pour découvrir des milliers de scènes d’éclairage dynamiques, comme les « Feu d’artifice » et les « Notes striées » préférées de la communauté avec leurs animations chromatiques améliorées par le contraste élevé du design entièrement noir.

Ces triangles de formes en édition limitée viennent après que Nanoleaf a publié des couvertures de peau noir mat pour ses lumières modulaires HomeKit Lines en avril dernier.

Caractéristiques des triangles Nanoleaf Ultra Black Shapes

Fini noir mat

Socket en charge de HomeKit, Google Assistant, Alexa, IFTTT et SmartThings – aucun concentrateur/pont nécessaire

Synchronisation/visualiseur de musique, fonctions de miroir d’écran et tactile

Conception modulaire avec une installation et une configuration faciles

Triangles de 7,75 x 9 pouces

Prix ​​: 219,99 $ pour le kit Smarter à 9 panneaux 69,99 $ pour le pack d’extension à 3 panneaux



Pratique avec les triangles Nanoleaf Ultra Black Shapes

Mettre en place

Tout comme les triangles de formes standard de Nanoleaf, les triangles Ultra Black en édition limitée sont très faciles à configurer.

Chaque panneau dispose de 6 points de connexion pour se connecter fermement et s’emboîter facilement. Le système de montage lui-même est bien conçu et utilise un adhésif 3M Command qui est facile à utiliser et se détache également du mur avec une traction sans endommager la peinture, etc.

Pour trouver un design, vous pouvez les disposer sur un bureau/comptoir ou sur votre sol si vous voulez jouer avec des idées avant de vous engager dans une mise en page. Vous pouvez facilement retirer l’adhésif du panneau (tirer lentement et fermement) si vous faites une erreur et devez réessayer, mais il est idéal de conserver les adhésifs supplémentaires que vous obtenez pour les modifications futures plutôt que pour la configuration initiale.

Nanoleaf inclut également une inspiration de modèle dans la boîte ainsi que des codes QR pour se diriger vers son site Web pour des tonnes d’autres idées.

Après avoir installé les Triangles, la configuration de HomeKit est simple et rapide. Vous pouvez le faire via l’application Home ou avec l’application Nanoleaf.

Pour un test approfondi de la configuration, du contrôle et de la mise en route des lampes Nanoleaf Shapes HomeKit, consultez mon avis original car les Ultra Black sont les mêmes moins la nouvelle finition nette.

Ultra Black Shapes Triangles en cours d’utilisation

J’ai été ravi lorsque Nanoleaf a sorti les couvertures noires mates pour ses lumières Lines HomeKit et j’étais super excité de pouvoir tester les Ultra Black Triangles.

Nanoleaf a en quelque sorte trouvé comment rendre cette finition noire mate fantastique lorsque les lumières sont éteintes et que l’éclairage RVB fonctionne parfaitement lorsqu’elles sont allumées.

J’adore le contraste qu’offre l’Ultra Black et Nanoleaf a misé sur les formes en édition limitée avec tous les accessoires noirs – les pièces de connexion, le contrôleur et l’alimentation/le cordon d’alimentation.

Voici à quoi ils ressemblent dans ma configuration « fusée » lorsqu’ils sont éteints :

Comme je l’ai déjà partagé avec ma précédente revue Shapes, les panneaux lumineux à LED sont difficiles à photographier.

Plus précisément, vous remarquerez des points lumineux où les LED sont placées avec certaines couleurs. Cela apparaît plus prononcé sur les photos ci-dessous que dans la vraie vie. Voici un aperçu de l’Ultra Black lors de l’utilisation du visualiseur musical :

Et voici les Ultra Black de nuit et de jour :

Récapitulatif Nanoleaf Ultra Black

Tout comme les Shapes Triangles blancs classiques, l’édition limitée Ultra Black offre un système de panneaux lumineux vraiment amusant et fonctionnel avec beaucoup de personnalisation.

Que vous soyez un utilisateur de Nanoleaf depuis des années ou que vous envisagiez de vous procurer votre premier ensemble de lumières intelligentes, il est facile de recommander ces lumières modulaires pointues.

L’édition limitée Ultra Black est maintenant disponible directement auprès de Nanoleaf au prix de 219,99 $ pour le kit Smarter à 9 panneaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :