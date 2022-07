Spotify acquiert le cousin basé sur la chanson de Wordle ‘Heardle’

Dans le contexte : jeu de mots casse-tête Wordle est populaire dans le monde entier pour ses mécanismes simples et faciles à apprendre. Il est si populaire, en fait, qu’il a engendré de nombreuses contrefaçons, concurrents et successeurs spirituels. L’un de ces jeux est « Heardle », un jeu-questionnaire de type Wordle dans lequel les utilisateurs sont invités à nommer une chanson donnée après avoir entendu seulement quelques secondes de l’intro.

Comme son cousin basé sur les mots, Heardle donne aux joueurs un nombre limité de tentatives pour deviner une chanson – six au total – avant qu’ils ne soient empêchés de deviner pour la journée. Si vous êtes complètement perplexe, vous pouvez choisir d’avancer un peu dans la mélodie, bien que cela occupe l’un de vos créneaux de devinettes. C’est une formule addictive, et après l’avoir brièvement essayé moi-même (et gagné), j’attends déjà avec impatience le Heardle de demain.

Alors, pourquoi parlons-nous de Heardle aujourd’hui ? À l’avenir, ce ne sera plus un jeu indépendant : Spotify acquiert le titre populaire basé sur la musique, tout comme le New York Times a acquis Wordle.

Spotify promet de garder Heardle gratuit pour tout le monde, sans apporter de modifications à son « apparence » – sauf pour un. Après avoir joué à Heardle pour la journée et avoir réussi ou échoué, vous pourrez écouter et écouter la chanson complète sur Spotify.

La société espère que cette décision attirera des utilisateurs supplémentaires sur son site et fera de Heardle un bon outil de découverte musicale. L’idée ici est que vous aimerez la mélodie que vous entendez pendant un jeu Heardle et que vous passerez ensuite à l’application Spotify pour écouter le tout. Vous pourriez alors vous faire recommander d’autres chansons, et avant que vous ne le sachiez, vous êtes descendu dans le trou du lapin musical et avez ajouté une demi-douzaine de morceaux à votre liste de lecture préférée.

Dans le cadre de cette acquisition, Spotify localisera et étendra la disponibilité de Heardle à d’autres régions en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La société prévoit d’intégrer « plus profondément » Heardle à Spotify sur toute la ligne, mais elle n’a partagé aucun détail.