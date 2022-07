Les critiques du M2 MacBook Air sont arrivées: nouvelle ère, batterie toute la journée, même problème de stockage de base que le MacBook Pro

Le nouveau MacBook Air M2 sera mis en vente demain. Pendant que les gens attendent cette machine, les journalistes et les influenceurs viennent de publier leurs réflexions sur ce produit. Globalement loué, le nouveau MacBook Air M2 se débat avec le même souci que le MacBook Pro M2, surchauffe avec des tâches lourdes et un SSD plus lent pour le modèle de base.

Engadgetpar exemple, souligne à quel point le nouveau MacBook Air M2 est fin et léger, même par rapport à l’option portable d’Apple, l’iPad Pro M1 :

Lorsque j’ai pris le MacBook Air pour la première fois, il ressemblait plus à un iPad avec un clavier intégré qu’à un ordinateur portable. Ce qui est drôle, c’est qu’il est en fait plus portable que l’iPad Pro 12,9 pouces, qui pèse environ 3 livres lorsqu’il est combiné avec son clavier intelligent. L’iPad Pro a toujours été positionné comme un idéal futuriste pour une véritable informatique portable, mais il s’avère qu’il pèse le même poids que le MacBook Pro 13 pouces. Une fois de plus, l’humble Air l’emporte.

Six couleurs parle du connecteur MagSafe, qui revient enfin sur le MacBook Air. Ce câble de recharge est idéal pour éviter les accidents :

Le langage de conception du MacBook Pro 2021 s’accompagne également de nombreuses fonctionnalités du MacBook Pro 2021. Le port de charge MagSafe est de retour sur l’Air pour la première fois depuis 2018, et non seulement MagSafe est génial en ce sens qu’il évite de nombreux accidents liés aux câbles, mais bien sûr, il vous permet de charger tout en branchant des périphériques dans tous les deux Ports Thunderbolt/USB 4.

Bien que Le bord fait l’éloge de cette nouvelle ère du M2 MacBook Air, la publication montre que ce produit souffre des mêmes défauts que le M2 MacBook Pro. Non seulement cet ordinateur chauffe et accélère de manière agressive sous des charges de travail intenses, mais il a également un SSD plus lent lorsque les utilisateurs achètent la version du modèle de base. La publication a obtenu une citation officielle d’Apple :

La porte-parole d’Apple, Michelle Del Rio, a fait la déclaration suivante à ce sujet : « Grâce à l’augmentation des performances du M2, le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont incroyablement rapides, même par rapport aux ordinateurs portables Mac dotés de la puissante puce M1. Ces nouveaux systèmes utilisent une nouvelle NAND à plus haute densité qui offre un stockage de 256 Go à l’aide d’une seule puce. Alors que les benchmarks du SSD de 256 Go peuvent montrer une différence par rapport à la génération précédente, les performances de ces systèmes basés sur M2 pour les activités du monde réel sont encore plus rapides.

Tech Crunch pense que c’est l’ordinateur pour la plupart des utilisateurs. Fait ressortir l’incroyable autonomie de la batterie :

Le corps redessiné, associé à une carte mère plus fine, laisse plus de place pour la batterie. L’Air obtient une mise à niveau de 49,9 wattheures à 52,6. Dans l’ensemble, cependant, la durée de vie de la batterie indiquée reste la même. J’ai pu obtenir un peu plus de 17 heures de lecture vidéo, en streaming vidéo sur Apple TV, avec la luminosité à 50 et le son activé. Cela devrait être suffisant pour vous permettre de traverser à peu près n’importe quel vol (peut-être prévoir une sieste de 90 minutes si vous voyagez de New York à Singapour). Fait intéressant, en plus des nouvelles couleurs MagSafe, Apple essaie quelque chose de différent avec le bloc d’alimentation. Obtenez le modèle standard avec le GPU à 8 cœurs et vous obtenez le chargeur USB-C standard de 30 W.

Gizmodo fait l’éloge de la nouvelle webcam 1080p et affirme que les micros de cet ordinateur sont également assez bons :

Et c’est bon 1080p. Dans un selfie que j’ai pris au bureau de Gizmodo en milieu d’après-midi, mon visage n’apparaît ni trop pâle ni délavé, et des détails comme des mèches de cheveux individuelles et le bleu de mes yeux ressortent bien. Il y a un léger flou, mais c’est mieux que la plupart des caméras internes que j’ai vues. Le micro intégré n’est pas trop mal non plus. Il était presque impossible de culminer, même avec des sons plosifs, des cris et des applaudissements, et il gérait bien les chuchotements. Il a capté le climatiseur de mon bureau à domicile pendant ma semaine avec l’appareil pendant l’été à New York, mais la majeure partie du reste de l’animation de la ville était absente. Je n’enregistrerais pas de podcast à ce sujet, mais c’est sans doute aussi bon qu’un microphone de casque dédié.

Tests vidéo du nouveau MacBook Air M2

Outre les articles, certains YouTubers ont eu la chance de revoir le MacBook Air M2. Voilà quelque:

