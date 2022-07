Lancement de ChromeOS Flex pour transformer votre ancien Mac ou PC en Chromebook

Après être entré en avant-première il y a cinq mois, ChromeOS Flex est désormais stable (version 103) et prêt pour une utilisation généralisée.

Cela fait suite à la décision de Google de relancer CloudReady, qu’il a acquis en décembre 2020, sous le nom de ChromeOS Flex en février. Ce « système d’exploitation téléchargeable gratuitement » transforme les anciens ordinateurs Mac et Windows qui ne reçoivent plus de mises à jour en Chromebooks.

Les appareils exécutant ChromeOS Flex partagent la même base de code, le sandboxing au niveau des onglets/applications, le système d’exploitation en lecture seule, les mises à jour du système en arrière-plan, la cadence de publication et le temps de démarrage de quelques secondes.

D’autres similitudes incluent le navigateur Chrome, l’interface utilisateur, les intégrations multi-appareils avec Android, la synchronisation dans le cloud (pour les paramètres et les signets) et Google Assistant, ainsi que la prise en charge de Family Link, Smart Lock, Instant Tethering et du partage à proximité. Cependant, ChromeOS Flex manque d’applications Android et du Play Store, bien que Linux soit pris en charge sur du matériel moderne.

ChromeOS Flex peut être installé sur un réseau (idéal pour les flottes) ou via un périphérique USB, ce qui vous permet de démarrer directement et de l’essayer en premier. Le système d’exploitation de Google fonctionne avec les ordinateurs Intel ou AMD x86 (sans prise en charge ARM) exécutant Windows et macOS.

À ce jour, la société a certifié plus de 400 appareils comme fonctionnant avec Flex et s’attend à ce que les appareils âgés de moins de dix ans soient compatibles. La certification indique que l’entrée/sortie audio, l’affichage interne, la mise en réseau, l’USB, la webcam et les autres composants de base fonctionneront.

Nous travaillons sur plus de certifications chaque jour, et même si votre appareil n’est pas encore certifié, vous pouvez toujours essayer ChromeOS Flex !

Depuis le programme d’accès anticipé, Google a résolu plus de 600 problèmes, avec les exigences matérielles suivantes :

Architecture : appareil compatible Intel ou AMD x86-64 bits

RAM : 4 Go

Stockage interne : 16 Go

Amorçable à partir d’une clé USB

BIOS : accès administrateur complet. Vous devrez démarrer à partir du programme d’installation de Chrome OS Flex USB et effectuer quelques ajustements dans le BIOS si vous rencontrez des problèmes.

Processeur et graphiques : les composants fabriqués avant 2010 peuvent entraîner une mauvaise expérience.

Remarque : le matériel graphique Intel GMA 500, 600, 3600 et 3650 ne répond pas aux normes de performances Chrome OS Flex.

ChromeOS Flex peut être installé gratuitement pour tous les utilisateurs (instructions complètes) via l’extension Chromebook Recovery Utility (navigateur Chrome). Les utilisateurs d’entreprise doivent payer pour les mises à niveau Chrome Enterprise ou Education pour bénéficier de la gestion et de l’assistance de la flotte. Les clients CloudReady existants seront mis à niveau vers la nouvelle expérience.

