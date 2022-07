Le calendrier d’août d’Apple TV + ‘Friday Night Baseball’ est mis en ligne alors que la stratégie de tarification se poursuit

Apple, en collaboration avec la Major League Baseball (MLB), a annoncé la Baseball du vendredi soir programme du mois d’août. Les jeux sont toujours disponibles gratuitement, exclusivement sur Apple TV+. Selon un communiqué de presse de la société, les affectations de jeux pour les diffuseurs seront annoncées chaque semaine.

La couverture en direct avant et après le match sera toujours animée par Lauren Gardner. De plus, Gardner sera rejoint par un groupe tournant d’analystes et d’anciens joueurs de la MLB Carlos Peña, Cliff Floyd et Yonder Alonso. L’ancien arbitre de la MLB, Brian Gorman, devrait toujours proposer l’analyse et l’interprétation des règles.

Les fans peuvent également trouver du contenu supplémentaire via de nouveaux programmes via l’application Apple TV. Exclusivité Apple, Compte à rebours pour le premier lancer prévisualisera les matchs de la semaine, et Récapitulatif quotidien de la MLB résumera le contenu précédent.

De plus, dans l’application Apple News, les fans peuvent suivre les équipes et regarder les temps forts personnalisés des jeux. Le vendredi, ils peuvent regarder Baseball du vendredi soir ainsi que des faits marquants et des histoires de la MLB.

Dans Apple Music, il existe également des listes de lecture exclusives de chansons de frappeurs et une collection de morceaux classiques célébrant le baseball.

Horaire « Friday Night Baseball » d’août 2022 sur Apple TV+

vendredi 5 août

Nationals de Washington aux Phillies de Philadelphie

19 h HE

Cincinnati Reds chez Milwaukee Brewers

20 h HE

vendredi 12 août

Padres de San Diego aux Nationals de Washington

19 h HE

Phillies de Philadelphie contre Mets de New York

19 h HE

vendredi 19 août

Les Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York

19 h HE

Texas Rangers contre Minnesota Twins

20 h HE

vendredi 26 août

Rays de Tampa Bay face aux Red Sox de Boston

19 h HE

Gardiens de Cleveland à Seattle Mariners

22 h HE

