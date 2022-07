Les premières critiques d’Apple MacBook Air M2 sont en

Par Netcost-security.fr le 14 juillet 2022



Apple M2 Review : Sans aucun doute, le meilleur domaine de performance vient lorsque tous les accélérateurs d’Apple peuvent être utilisés en tandem, et c’est généralement le cas dans la production vidéo où le M2 est à son meilleur. Pour les créateurs de vidéos, nous pensons que c’est difficile à battre, grâce à des fonctionnalités telles que l’accélération matérielle ProRes, un GPU rapide et une consommation d’énergie relativement faible qui permet une utilisation quasi silencieuse lors du montage.

Par PCMag le 14 juillet 2022



La version 2022 du MacBook Air d’Apple obtient un nouveau look et le processeur M2 plus puissant, ce qui en fait le meilleur ordinateur portable ultraportable d’Apple à ce jour.

Par TechRadar le 14 juillet 2022



Le MacBook Air (M2, 2022) est la suite d’Apple au meilleur ordinateur portable jamais fabriqué, et bien qu’il se rapproche, il ne bat pas tout à fait le modèle précédent. Il a un design fantastique, un écran plus grand et une durée de vie de la batterie incroyablement longue, mais aussi un prix beaucoup plus élevé. Considérez-le davantage comme un remplacement du MacBook Pro 13 pouces, et cela commence à avoir beaucoup plus de sens.

De The Verge le 14 juillet 2022



Personnellement, je pencherais pour le M2 Air – le design plus fin et le meilleur écran sont très convaincants pour moi – mais seulement si j’étais prêt à dépenser 1 500 $ ou plus pour en obtenir un avec au moins 512 Go de stockage et peut-être 16 Go de RAM. Si c’est trop pour votre budget, alors le M1 Air reste une excellente option.

Par Engadget le 14 juillet 2022



Il est remarquable de penser au chemin parcouru par le MacBook Air depuis 2008. Il était auparavant trop cher et sous-alimenté, ce qui témoigne de la tendance d’Apple à privilégier le style plutôt que le fond. Depuis lors, toute l’industrie du PC a sauté à bord du train en marche ultraportable, et Apple a trouvé un moyen d’emballer une tonne de puissance dans un boîtier ultra-mince. Maintenant, le MacBook Air est sans doute le meilleur ordinateur portable d’Apple à ce jour.

Par TechCrunch le 14 juillet 2022



Le M2 Air, quant à lui, trouve un équilibre harmonieux. Il est fin et léger, possède certaines des meilleures nouvelles fonctionnalités de la gamme et dispose de suffisamment de puissance pour la plupart des besoins, sans aller trop loin pour une utilisation quotidienne. C’est le bon MacBook pour la plupart des consommateurs et un rappel chaleureux de la raison pour laquelle l’Air a touché un accord avec tant d’utilisateurs il y a tant d’années.

Par CNBC le 14 juillet 2022



J’ai acheté le MacBook Pro 14 pouces le plus cher lors de son lancement l’année dernière car il a plus de ports, de meilleurs haut-parleurs et un écran encore plus agréable, mais il a beaucoup plus de puissance de traitement que je n’en aurai jamais besoin. Le nouveau MacBook Air avec M2 coûte environ la moitié du prix, il est plus léger, possède un excellent écran et des haut-parleurs et un processeur qui vous durera des années. Je l’aurais acheté à la place s’il avait été lancé en même temps.

Par Pocket-Lint le 06 juin 2022



Pratique : en tant qu’objet de design, le MacBook Air coche toutes les cases : il est léger, très léger, présente un design solide et robuste, et amène certainement l’Air à la même philosophie de conception et approche que le MacBook Pro lancé en 2021.

Par iMore le 06 juin 2022



Pratique: nous aurons besoin de plus de temps pour mettre le M2 à l’épreuve – et pour voir si le nouveau design reste un compagnon de voyage aussi fiable que le dernier MacBook Air – mais, étant donné que le MacBook Air est censé être le niveau d’entrée d’Apple ordinateur portable, il est difficile d’imaginer un premier regard plus impressionnant ; même si la hausse des prix le rend un peu plus difficile à payer !

Par Tom’s Guide le 06 juin 2022



Pratique : D’après nos premières impressions, le nouveau MacBook Air 2022 pourrait être l’un des meilleurs ordinateurs portables de l’année. Le design est délicieusement portable et l’affichage est tout simplement génial en personne. J’aime aussi le puissant système audio et le potentiel de la puissante puce M2.