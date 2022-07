Malgré la baisse des prix, les analystes de Citi citent cinq raisons d’acheter des actions Apple

Les analystes de Citi donnent cinq raisons d’acheter des actions Apple malgré la baisse de son prix cible, selon MarketWatch. Les raisonnements incluent le lancement de l’iPhone 14, une évolution vers les modèles haut de gamme, un rachat d’actions de 90 milliards de dollars, un potentiel pour plus d’appareils en tant que service et de nouvelles catégories de produits à venir.

Alors que les actions sont en baisse, Apple dévoilera les résultats du troisième trimestre à la fin du mois. La MarketWatch article cite que la perte est inférieure à celle d’autres géants de la technologie comme Microsoft, Alphabet et Meta. De plus, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et la sortie de l’entreprise de Russie ont nui au troisième trimestre d’Apple.

L’introduction de nouveaux produits aidera le stock d’Apple.

De plus, en avril, il a été noté qu’Apple pourrait procéder à un rachat d’actions pouvant atteindre 90 milliards de dollars. Nous n’avons pas encore d’annonce officielle, mais l’analyste de Citi, Jim Suva, pense que la société de Cupertino augmentera également son dividende. Les nouvelles catégories de produits à venir comme le casque AR/VR et la voiture Apple ont le potentiel d’augmenter la valeur marchande d’Apple. Bien que les deux produits soient probablement dans des années, ils restent dans l’esprit des investisseurs.

L’article mentionne également le potentiel d’Apple à passer à un modèle d’appareil en tant que service. Plus tôt cette année, le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) a analysé le potentiel de cela et a déclaré que cela pourrait être une étape logique pour Apple. Netcost-security.fr a un sondage pour les lecteurs pour voir s’ils aimeraient un modèle d’abonnement d’appareil d’Apple. Rejoignez le sondage et voyez ce que les autres disent ici.

L’iPhone 14 sera bientôt lancé

Les analystes de Citi affirment également que le lancement prochain de l’iPhone 14 en septembre est une raison d’acheter des actions Apple. Cependant, l’analyste de Wall Street, Brian White, estime que l’appareil phare d’Apple luttera contre la faiblesse des dépenses de consommation cet automne, malgré une forte demande.

Avec une économie plus faible et des forces inflationnistes qui grignotent les budgets, les consommateurs pourraient être plus inquiets à l’idée d’acheter la prochaine innovation iPhone d’Apple à l’automne, attendant peut-être que cet enfer économique soit passé avant de faire un tel achat, a déclaré White dans une note aux clients.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :