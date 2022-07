Sega lancera une Genesis 2 Mini pour les États-Unis, mais la distribution est un gâchis total

WTF ? ! Pour les sièges sociaux des entreprises au Japon, il n’est pas rare de lancer d’abord de nouveaux produits localement, puis de les étendre ultérieurement à d’autres régions. Avec la Mini Genesis 2 Mini, Sega propose aux clients en dehors du Japon de recevoir la console le jour même où les acheteurs japonais reçoivent leur Mega Drive 2 Minis. Cependant, le privilège coûtera aux consommateurs américains environ 50 $ de plus en raison des frais d’expédition et d’importation.

Sega a annoncé la sortie de la Genesis 2 Mini pour les clients américains cet automne. Auparavant, la société avait annoncé la Mega Drive 2 Mini début juin, mais uniquement au Japon et avec une vague date de sortie « à l’automne ». Il semble maintenant que les deux versions seront lancées le 27 octobre. Mais uniquement au Japon. Attendre. Quoi?

Oui. Il semble que Sega of Japan distribue également la version américaine au lieu de laisser Sega of America la gérer, ce qui indique que les clients américains doivent l’importer. Amazon s’occupera exclusivement des ventes aux États-Unis.

De plus, Sega a fixé le prix de la Genesis 2 Mini à environ 30 $ de plus que la Mega Drive 2 Mini, et les acheteurs doivent payer à Amazon 22 $ de frais d’expédition pour l’importation. Les précommandes ont ouvert mercredi. La dépense totale pour les clients américains est de 127 $ par rapport à la version japonaise de 75 $. Il est plutôt étrange que Sega ait choisi de sortir la console de collection américaine de cette façon, étant donné que la Genesis Mini de 2019 était disponible auprès des détaillants locaux.

Du bon côté, Team Sega a basé le mini mis à jour sur le Genesis Model 2, il aura donc plus de puissance et de jeux. Plus de 50 titres classiques rétro sont préinstallés sur la Genesis 2 Mini, dont six jeux Sega sur CD : Sonic CD, Shining Force CD, Silpheed, Mansion of Hidden Souls, Night Striker et The Ninja Warriors. Quelques-uns des jeux Genesis réguliers qui méritent d’être mentionnés incluent After Burner II, Super Hang On, Sonic 3D Blast, Splatterhouse 2 et Rolling Thunder 2.

Un autre point positif est que le Genesis 2 Mini sera livré avec un contrôleur à six boutons. La manette de jeu à trois boutons fournie avec la première mini console de Sega est également compatible, mais elle rend certains jeux impossibles à jouer. Sega n’a pas mentionné si un deuxième contrôleur pouvait être acheté séparément ou groupé. Cependant, le communiqué de presse initial de Mega Drive 2 Mini indiquait qu’un ensemble de deux manettes serait disponible pour 1 100 ¥ (8 $) supplémentaires.

Sega pourrait apprendre une dure leçon sur la sortie de produits en dehors de leurs régions prévues. Le fait de devoir débourser autant pour une console rétro de près de 30 ans découragera probablement de nombreux clients américains. Après tout, Sega demande plus du tiers du coût d’une toute nouvelle Xbox Series S achetée directement auprès de Microsoft (290 $), qui ne se limite pas à une poignée d’anciens jeux.