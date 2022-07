Exclusif: les composants internes du M2 MacBook Air révélés dans des photos pratiques d’un ordinateur portable repensé

Le nouveau MacBook Air M2 arrive plus tard cette semaine, mais sans aucune critique publiée pour le moment, nous n’avons vraiment pas vu grand-chose en dehors de la WWDC d’origine. Bien que ce ne soit pas ce à quoi la plupart s’attendraient, grâce à l’une de nos sources, nous avons pu obtenir des images de l’intérieur du nouveau MacBook Air M2.

Ces deux premières images nous donnent un bon aperçu de la charnière, des haut-parleurs, de la prise casque et des ports USB C. Ces connecteurs sont assez standard pour les produits Apple, mais les photos nous montrent que les haut-parleurs sont dans la charnière par rapport à côté du clavier sur les MacBook Pro. La qualité audio sur le MacBook Air M2 en prendra probablement un coup à cause de ce placement des haut-parleurs.

Les deux autres images nous donnent un aperçu des cellules de la batterie et du pavé tactile tactile. Cela ressemble à une batterie Apple classique en trois parties, et le trackpad Force touch n’offre pas grand-chose de nouveau. Nous examinons de plus près le système de refroidissement d’Apple pour le MacBook Air, qui semble être un grand dissipateur de chaleur recouvert d’un ruban de graphite pour la conductivité thermique.

Nous examinons également de plus près le nouveau coloris Midnight du MacBook Air. Il semble beaucoup plus bleu dans ces images par rapport aux rendus de produits Apple et aux photos pratiques de WWDC. Cette différence pourrait simplement être l’éclairage où la source a pris les images. On ne sait pas avec certitude jusqu’à ce que l’appareil soit disponible vendredi.

Ces images nous donnent un bon aperçu de l’intérieur du MacBook Air M2. Des images plus détaillées regardant de plus près les puces spécifiques, en particulier le M2, devraient commencer à apparaître au cours des prochains jours à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du M2 MacBook Air le 15 juillet.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :