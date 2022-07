Le contrat de Jony Ive LoveFrom n’a probablement jamais été qu’une fiction de relations publiques; finir ça ne veut rien dire

Il a été rapporté hier que le contrat Jony Ive LoveFrom avec Apple a pris fin, ce qui indique que le chef du design de longue date de l’entreprise est désormais complètement détaché du fabricant d’iPhone.

Mon propre point de vue, cependant, est que la « nouvelle » ne veut rien dire, et que le contrat a servi le seul but qu’il ait jamais eu : empêcher les investisseurs d’AAPL de paniquer quand j’ai quitté l’entreprise…

L’histoire officielle

L’histoire officielle d’Apple est en trois parties.

Tout d’abord, Ive a été promu en 2015 au poste de directeur de la conception. Il transférait la responsabilité de la gestion des équipes matérielles et logicielles afin qu’il puisse se concentrer davantage sur le travail de conception proprement dit.

Jony Ive d’Apple occupe le poste de vice-président directeur du design de l’entreprise depuis plusieurs années maintenant, mais Apple a annoncé aujourd’hui que l’exécutif était nommé directeur du design (un poste nouvellement créé). De plus, Ive and remettra les rênes de la direction des unités de conception industrielle et logicielle d’Apple à deux nouveaux dirigeants le 1er juillet. Richard Howarth deviendra vice-président du design industriel et se concentrera sur le matériel. Howarth fait partie de l’équipe iPhone depuis que la toute première génération de l’appareil était en développement. Alan Dye sera désormais vice-président de la conception de l’interface utilisateur, qui couvre à la fois les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Il a été un acteur clé de la refonte majeure d’iOS 7 ainsi que des travaux sur la nouvelle interface Watch OS. Ces deux dirigeants ont été mentionnés comme des employés clés d’Apple lors des profils New Yorker et WIRED Apple Watch plus tôt cette année.

(Cette décision a apparemment été annulée en 2017, mais Apple est restée muette sur ce que cela signifiait en réalité, et il y avait peu de signes de changement réel.)

Deuxièmement, en 2019, Ive quittait Apple pour créer sa propre société de design, LoveFrom, mais continuerait de travailler en étroite collaboration avec Apple à titre de consultant.

Apple a annoncé aujourd’hui que Sir Jony Ive, directeur du design d’Apple, quittera l’entreprise en tant qu’employé plus tard cette année pour former une société de design indépendante qui comptera Apple parmi ses principaux clients. Alors qu’il poursuit des projets personnels, Ive dans sa nouvelle entreprise continuera à travailler en étroite collaboration et sur une série de projets avec Apple. « Jony est une figure singulière dans le monde du design et son rôle dans le renouveau d’Apple ne peut être surestimé, de l’iMac révolutionnaire de 1998 à l’iPhone et à l’ambition sans précédent d’Apple Park, où il a récemment mis tant d’énergie et d’attention. » a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Apple continuera de bénéficier des talents de Jony en travaillant directement avec lui sur des projets exclusifs, et grâce au travail continu de l’équipe de design brillante et passionnée qu’il a constituée. Après tant d’années à travailler en étroite collaboration, je suis heureux que notre relation continue d’évoluer et j’ai hâte de travailler avec Jony longtemps dans le futur.

Troisièmement, ce contrat aurait expiré discrètement. La position d’Apple ici semble être que cela ne mérite pas de commentaire – ce qui est probablement la seule chose sur laquelle nous sommes d’accord.

La réalité probable du contrat Jony Ive LoveFrom

Comme nous l’avons dit au moment des deux développements précédents, la réalité était probablement très différente – à savoir que Ive s’ennuyait, voulait travailler sur une gamme plus large de produits et souhaitait retourner au Royaume-Uni. Il est resté aussi longtemps qu’il l’a fait parce qu’Apple lui a donné deux nouveaux jouets avec lesquels jouer : Apple Park et la refonte de l’Apple Store.

Seth Weintraub sur la « promotion » 2015 :

Il y a donc ce compromis. Ive obtient deux subordonnés pour gérer ses deux programmes incroyablement importants, puis passe un temps raisonnable au Royaume-Uni avec ses enfants, qui ne sont alors pas obligés de grandir en parlant comme des Américains et en prononçant « aluminium » comme des animaux. Sur quoi vais-je me concentrer pendant qu’il est hors de la ville ? Fry l’énonce sans ménagement. Il va travailler avec Foster and Partners, basé à Londres, sur la conception du projet Spaceship Campus 2 et Apple Retail Stores.

Moi sur le contrat LoveFrom :

Je suis tout à fait d’avis que Jony Ive quittant Apple s’est vraiment produit en 2015. Je pense que l’idée du designer indépendant pour Apple est une stratégie de relations publiques, tout comme sa promotion était la première fois. Même avant 2015, Ive était un leader du design extrêmement important et le visage public de l’équipe de design industriel d’Apple, mais cela a toujours été un travail d’équipe et il y aura beaucoup de personnes talentueuses dans cette équipe – sinon je ne les aurais pas recrutés ou retenus. . Son influence et son approche réfléchie du design perdureront à travers eux. Donc pour Apple, ce sera comme avant.

Le seul but de ce contrat était d’empêcher les investisseurs d’AAPL de paniquer à cause de mon départ.

Le « contrat » a maintenant atteint son objectif

L’histoire officielle a fonctionné. Les investisseurs n’ont pas paniqué, et trois ans plus tard, tout le monde peut voir que c’est bien comme d’habitude chez Apple. Ou, en effet, que dans une ère de conception post-Ive, il y a eu moins de forme que de fonction.

Cela étant, Apple n’a pas besoin de maintenir la fiction, et Ive est exempt de la clause anticoncurrentielle qui limitait sa clientèle potentielle.

La seule chose qui s’est terminée est une histoire de relations publiques, qui a maintenant atteint son objectif. Ce n’est pas un hasard si la nouvelle coïncide avec le fait qu’Evans Hankey a obtenu une interview très médiatisée dans laquelle il est clairement indiqué qu’elle est en charge depuis 2019.

Photo : Priscilla Du Preez/Unsplash

