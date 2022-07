Vous cherchez un nouveau Mac ? Le MacBook Air M1 est toujours une bonne option

Apple a annoncé le mois dernier deux nouveaux MacBook : le M2 MacBook Air et le M2 MacBook Pro. Oui, ils apportent la dernière puce Apple Silicon avec des améliorations de performances et en ce qui concerne le nouveau MacBook Air, il y a aussi le nouveau design. Mais si vous recherchez un nouveau Mac, le M1 MacBook Air reste une bonne option.

Le MacBook Air M1 a été introduit en novembre 2020 comme l’un des premiers Mac à disposer d’une puce Apple Silicon basée sur ARM au lieu d’un processeur Intel. Comme vous le savez probablement, M1 représente un énorme pas en avant en termes de performances et d’efficacité énergétique. Mais près de deux ans plus tard, un Mac M1 est-il encore suffisant pour un consommateur régulier ?

M1 contre M2

Apple affirme que la nouvelle puce M2 trouvée dans le MacBook Air et le MacBook Pro 2022 est environ 20 % plus rapide que le M1 – ce qui a déjà été corroboré par plusieurs tests de référence. Bien que les améliorations soient plus que bienvenues, vous irez probablement bien avec un Mac M1.

Personnellement, je suis passé d’un MacBook Pro Intel 13 pouces au MacBook Air M1 et à ce jour, je ne ressens pas le besoin d’avoir une machine plus puissante pour ce que je fais. Je ne suis pas exactement un gros utilisateur, mais je modifie constamment de gros fichiers image dans Photoshop et Lightroom, et je travaille avec plusieurs pages Web ouvertes en même temps. Le rendu de vidéos 4K n’est pas non plus un problème pour cet ordinateur portable.

Alors que mon ancien Mac Intel avait du mal à exécuter ces tâches sans surchauffe ni perte de performances, M1 gère ces tâches comme un jeu d’enfant. Je n’ai jamais rencontré de problèmes de lenteur ou de performances avec mon flux de travail sur le MacBook Air M1. J’exécute même des machines virtuelles sans problèmes majeurs – et cet ordinateur portable n’a même pas de ventilateur.

Que vous veniez d’un Mac Intel ou d’un ordinateur portable Windows standard, je suis sûr que les performances du M1 seront plus que suffisantes pour vous.

Pourquoi le MacBook Air M1 ?

Apple propose de nombreuses options en ce qui concerne les Mac avec Apple Silicon, tels que le MacBook Pro 13 pouces, le Mac mini et même le nouveau MacBook Air – qui arrivera dans les magasins plus tard cette semaine. Alors pourquoi le MacBook Air M1 ?

Après avoir utilisé le M1 MacBook Air pendant près de deux ans, je peux affirmer avec certitude qu’il reste l’un des ordinateurs les plus rentables actuellement disponibles sur le marché. Pour son prix, vous obtiendrez un ordinateur portable plus rapide que la plupart des ordinateurs et encore plus puissant qu’un MacBook Pro avec un processeur Intel Core i9.

Mais ce n’est pas qu’une question de performances. Le MacBook Air M1 est toujours une belle machine en termes de design, car il est super fin et pèse moins de 3 livres. Il est également livré avec un incroyable trackpad intégré et un superbe écran Retina haute résolution de 13 pouces. Avec deux ports Thunderbolt 3, vous pouvez même le connecter à un écran 6K et l’utiliser comme ordinateur de bureau.

Bien sûr, le nouveau MacBook Air M2 a un design plus moderne avec un écran bord à bord et une puce plus rapide, mais les gains de performances ne feront probablement pas de différence pour la grande majorité des consommateurs à ce stade.

Où acheter un MacBook Air M1 ?

Apple vend toujours le M1 MacBook Air avec des prix à partir de 999 $ pour le stockage de 256 Go et la configuration de 8 Go de RAM. Cependant, si vous êtes prêt à acheter un modèle remis à neuf, vous pouvez en trouver un dans la même configuration pour seulement 849 $, soit 350 $ de moins que le prix du nouveau MacBook Air.

Vous pouvez également trouver des offres spéciales sur les Mac à des prix plus bas sur Amazon et BestBuy. Pour les personnes à la recherche d’un bon ordinateur portable fiable à un prix plus abordable, le MacBook Air M1 est la solution.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :