Le dernier bundle GPU de Nvidia comprend Ghostwire: Tokyo et Doom Eternal

En bref : Nvidia a lancé son premier bundle de cartes graphiques de 2022, juste au moment où la pénurie de GPU semble s’atténuer. L’inclusion de ces jeux Bethesda Softworks gratuits devrait rendre les GPU Ampere haut de gamme de Nvidia plus attrayants pour les utilisateurs qui cherchent à profiter de la baisse récente des prix et d’une plus grande disponibilité.

Nvidia indique que son dernier pack offre aux joueurs quatre jeux à l’achat d’un RTX 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti ou de systèmes contenant ces cartes. En réalité, ce ne sont que deux jeux et deux extensions pour un – les codes Steam pour Doom Eternal avec les deux packs DLC et le Ghostwire : Tokyo récemment sorti, d’une valeur de 120 $.

Doom Eternal a été initialement lancé en 2020, mais une mise à jour en 2021 a ajouté le ray tracing et Nvidia DLSS au jeu. Ghostwire : Tokyo a inclus ces fonctionnalités depuis sa sortie en mars dernier. Les benchmarks montrent que les deux titres peuvent obtenir des performances bonnes à excellentes avec n’importe laquelle des cartes de cette promotion, même en 4K avec le ray tracing en fonction des paramètres DLSS.

L’acquisition de ces GPU à la fin de l’année dernière aurait été difficile et coûteuse, mais vous pouvez maintenant les trouver au PDSF ou à proximité. La carte éligible du niveau le plus bas – la 3080 – commence à 700 $. La promotion s’applique aux achats chez Amazon, B&H, Canada Computers, Memory Express, Micro Center, Newegg (États-Unis et Canada) et Central Computers.

Pour utiliser les jeux gratuits, les utilisateurs doivent installer GeForce Experience après avoir équipé un GPU éligible, puis entrer le code du bundle dans Compte> Utiliser. En suivant les instructions restantes, vous devez ajouter les jeux à votre compte Steam.